Als VVD vanwege de veiligheid met TikTok stopt, moeten we kinderen er dan nog wel op laten?

Beeld TikTok

Na de Amerikaanse overheid, het Europese Parlement en Nederlandse ambtenaren stopt ook de VVD met TikTok. De liberalen hadden een bloeiend account met zo’n 100.000 volgers, maar vanaf komende week niet meer. De AIVD stelt dat het gebruik van TikTok een groot risico met zich meebrengt, aldus de partij. “Als al die experts dat zeggen, dan hebben we als politieke partij ook de voorbeeldfunctie om ermee te stoppen.”

TikTok is vijf jaar geleden door het Chinese bedrijf ByteDance op de markt gebracht, speciaal voor de wereld buiten China. Het heeft inmiddels meer dan een miljard gebruikers. De filmpjes van 15 tot 30 seconden waarin gebruikers uitdagingen met elkaar aangaan, dansen of minioptredens verzorgen, zijn vooral populair onder kinderen. 1,6 miljoen Nederlanders zitten dagelijks op TikTok. In totaal zijn er 3 miljoen gebruikers in Nederland.

Experts wijzen vooral op de band met de Chinese overheid. Het bedrijf achter TikTok ontkent die ten stelligste. Maar ook als die er niet is: in 2017 is er in China een wet aangenomen die élk Chinees bedrijf verplicht mee te werken met de veiligheidsdiensten, zegt Kenneth Lasoen, inlichtingen-expert aan de universiteiten van Antwerpen en Utrecht.

“Facebook is in Amerika ook verplicht mee te werken met justitie, maar daarvoor gelden voorwaarden en is er ook nog de mogelijkheid om je te verzetten,” zegt hij. “In China weten we niet of de overheid het überhaupt nog vraagt aan TikTok, of dat ze allang toegang tot alle data heeft. Ex-werknemers van TikTok hebben onlangs verklaard dat de app technische specificaties bevat waarvan zelfs zij niet wisten waarvoor die dienen.”

Toegang tot camera, microfoon en gezicht

Over welke data gaat het dan? Lees de gebruiksvoorwaarden er maar op na. Amerikaanse sociale media gaan daarin al ver, maar TikTok gaat nog iets verder. Wie daar op akkoord klikt, geeft toegang tot de camera, tot de microfoon, tot foto’s en video’s, de contacten, maar bijvoorbeeld ook tot biometrische gegevens. Uw gezicht dus. En elke 30 seconden wordt uw locatie doorgegeven aan de server, zegt Lasoen. “Waarom is dat nodig voor een app waarop je video’s deelt?”

Dus wat Kenneth Lasoen betreft hadden mensen TikTok nooit moeten installeren. Maar hij onderstreept dat zo’n beslissing natuurlijk aan iedereen zelf is. Ga bij jezelf na of je onbewust toegang hebt tot vertrouwelijke informatie van je werkgever, zegt hij. Van China is bekend dat het alles verzamelt: “Het maakt niet uit of je vuilnisman bent of ceo.” China zelf spreekt herhaaldelijk tegen dat het via TikTok spioneert.

Maar de meeste gebruikers van TikTok zijn toch kinderen? “China denkt altijd lange termijn. Tegen de tijd dat uw dochter volwassen is, kent Peking haar beter dan u. Overigens is TikTok ontworpen om onze kinderen dom te houden. Het conditioneert een jong brein zo dat de aandachtspanne wordt beperkt tot 30 seconden,” zegt Lasoen.

“U denkt misschien dat ik overdrijf, maar besef wel dat TikTok in China zelf verboden is. De variant van de app die daar wel is toegestaan, zendt veel educatieve video’s uit en er zit een automatische tijdslimiet op.”

Hoorzitting

Bart Groothuis, VVD-Europarlementariër met een verleden als cyber security-expert bij het ministerie van Defensie, maakt zich al een tijdje hard voor een hoorzitting van de Chinese bazen in Brussel. “Het probleem is het ongebreideld verzamelen van data, en het perfect werkende algoritme. De Chinese app kan een miljard mensen buiten China dingen laten zien of juist niet laten zien. Daar moeten we niet naïef over zijn,” zegt hij.

Het Amerikaanse zakenblad Forbes onthulde vorig jaar dat minimaal driehonderd medewerkers een verleden hebben bij de Chinese overheidspropaganda. Dát China desinformatie verspreidt, is vastgesteld door de EU. Tijdens corona ging het om filmpjes die de kijker deden twijfelen aan de werking van de Europese vaccins, en tijdens de Oekraïneoorlog waren het filmpjes die doen twijfelen aan de oprechtheid van het regime in Kyiv.

Groothuis zou de discussie liever breder trekken. Want wat voor TikTok geldt, geldt wat hem betreft ook voor Huawei of andere Chinese techbedrijven. “Als je ziet hoeveel Chinese apparaten in opkomst zijn in het ziekenhuis, het is niet normaal. Die monitoren patiëntgegevens, wat denk je daarvan?”

Terug naar TikTok: Groothuis moet terugdenken aan een appje dat hij op 31 oktober 2019 aan het hoofd communicatie van de VVD stuurde toen bekend werd dat de partij enthousiast op TikTok was begonnen. Moet de VVD wel meewerken aan de groei van een app die ons zou kunnen bespioneren en onze verkiezingen zou kunnen beïnvloeden, schreef Groothuis.

Maar ja, de partij wilde een jong publiek aanspreken en dat begrijpt hij ook wel. Van hem hoeft de VVD – of wie dan ook – niet nu per se van TikTok af. “Zet er elke week een filmpje op van de concentratiekampen in China waarin de Oeigoeren zitten opgesloten en kijk dan maar of het erop blijft staan. Dan is mijn punt wel gemaakt.”