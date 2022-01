‘Als hij iets wil, dan moet het gebeuren’: hoe Ali B genadeloos van zijn voetstuk viel

Ali B’s grote zelfvertrouwen lijkt ook een keerzijde te hebben. Beeld Koen van Weel/ANP Kippa

“Ali gaat naast me in de branding staan en houdt mijn hand vast. Dan mag alles om ons heen in elkaar storten, maar Ali blijft staan en die loopt niet weg.”

Aan het woord is Marco Borsato in de documentaire Ali Bouali over het leven van Ali B, die afgelopen oktober op Videoland verscheen. Borsato en Bouali: geliefde artiesten uit de top van de Nederlandse muziekindustrie. Drie maanden later komt de uitspraak in een ander perspectief te staan, nu Borsato een aangifte van seksueel grensoverschrijdend gedrag tegen zich heeft liggen en Bouali verdacht wordt van twee zedenfeiten.

Hun vriendschap voert ver terug. Borsato ziet in 2004 het potentieel van de jonge rapper en vraagt hem om op te treden tijdens zijn Kuip-concerten. Ze zingen Wat zou je doen – energiek springt Ali over het podium, met zijn oversized basketbalshirt aan en een geelpaars petje schuin op zijn hoofd. Een nummer 1-hit is geboren. Ali timmert dan al even aan de weg, met rauwe – vaak autobiografische – teksten over het leven op de straat, maar het grote publiek leert hem dan pas kennen.

Milieu

Ali Bouali (40) groeide op in Amsterdam en Almere. Zijn moeder is een tiener als ze hem krijgt, zijn vader kampt met verslavingen. Ali en zijn oudere broer zijn veel op straat, al jong raken ze betrokken bij vechtpartijen en ze dealen drugs als tieners. Hij laat zich op zijn dertiende ontmaagden door een prostituee, vertelt hij in de documentaire. Voor tien gulden. Vrienden van hem in het criminele milieu worden later doodgeschoten.

Hij weet zich aan dat milieu te ontworstelen, nadat hij met succes afkickt van drugs en gokken. Dat lukt mede dankzij Breghje Kommers, zijn vrouw en manager vanaf het prilste begin. Vanuit de woonkamer van Ali’s moeder, zonder een cent op zak, bouwen ze aan wat later een succesvol imperium wordt. Als hij bij een bezoek van koningin Beatrix in 2005 aan Flevoland haar plots omhelst en vervolgens een ‘boks’ geeft, zoals de jongens op straat doen – de koningin aait hem daarop over zijn wang – omarmt Nederland hem als ‘knuffelmarokkaan’.

Dan gaat het snel, en Bouali blijkt meer dan een verdienstelijk rapper die mensen ‘laat rampeneren op de beat’ op ‘die leipe Mocro flavour’. De televisiecamera’s houden van hem en hij houdt van de aandacht. Hij straalt als tafelheer bij De Wereld Draait Door, treedt op tijdens de inhuldiging van koning Willem-Alexander en wordt met prijzen beloond voor zijn programma Ali B op Volle Toeren, waarin hij jonge rappers en Nederlandstalige artiesten met elkaar in contact brengt.

Ook met zijn theatershows, waarvoor hij de Neerlands Hoop cabaretprijs won, had Ali B succes. Beeld ANP

Jurylid

Hij is inmiddels het langstzittende jurylid bij The Voice of Holland, waar hij het ene moment diep ontroerd raakt door een liedje en het volgende moment de lachers op zijn hand heeft met zelfspot over jattende Marokkanen, als hij weer een kandidaat ‘afpakt’ van een van zijn collega’s. Hij heeft succes met zijn theatershows (won Neerlands Hoop en werd genomineerd voor een Poelifinario), was het gezicht van merken als T-Mobile, Yarden en Lidl en oogst zoete reacties met liefdevolle woorden over zijn drie zoons. Na het lezen van talloze zelfhulpboeken probeert hij nu met zijn eigen verhaal en de zogeheten ‘ALI B-methode’ mensen te inspireren meer uit zichzelf te halen.

Rapper Twan van Steenhoven van The Opposites, waar Ali mee samenwerkte in de muziek en ook bij Op Volle Toeren, besluit: “Ali is een drugsdealer die geen drugs meer dealt, maar muziek en entertainment. Hij heeft zich ontwikkeld, maar in de kern is het gewoon een gangster.” Hij is steeds meer in zichzelf gaan geloven, zei onder anderen zijn voormalig Holland’s Got Talent-collega Paul de Leeuw deze week in VI Vandaag.

Misschien wel iets te veel, en dat brengt ook een keerzijde met zich mee. Hij krijgt de hoon van Nederland over zich heen als hij, mogelijk onder invloed, de kersverse Formule 1-kampioen Max Verstappen maant om te luisteren naar zijn felicitatierap. Saillanter nog is dat hij onder een deel van de vrouwen in de muziekindustrie geen reputatie heeft als gezinsman die al zeventien jaar trouw is aan zijn Breghje, maar als vrouwenverslinder. De laatste maanden komen er, via de zogeheten juicechannels op internet, meer verhalen naar boven over seksuele escapades en drugsgebruik.

Twee aangiften

Nu liggen er twee aangiften van zedendelicten, meerdere vrouwen zouden ook overwegen aangifte te doen. In de aflevering van Boos vertellen meerdere jonge zangeressen – deelnemers van The Voice, maar ook daarbuiten – anoniem hoe Ali bij hen aandrong op seks, bijvoorbeeld in zijn studio. Hoe hij beloofde hen verder te brengen in de muziekwereld. “Het leek alsof ik geen kant op kon,” zegt er een. Bouali ontkent volledig.

Ali heeft meerdere gezichten, schetsen mensen die hem kennen. Hij is niet alleen maar die grappige, scherpe, leuke alleskunner die het publiek kent. Het zusje van The Voice-deelneemster Nienke Wijnhoven heeft dat ondervonden, vertelde de zangeres deze week in talkshow Beau. Op een feestje achteraf begon hij tegen haar: ‘Jij was toch die onzekere?’. “Mijn 15-jarige zusje was mee en die zei meteen ‘waar bemoei jij je mee, wat is dat voor iets geks?’ Waarop Ali zei: ‘Jij moet gewoon je fucking bek houden, kutwijf’.”

Een videostill uit de uitzending van Boos. Beeld BNNVARA / BOOS

Op social media gaan ook weer de beelden rond van een jaar geleden, van Ali die zijn Voice-collega Waylon uitscheldt tussen de opnames door. “Fuck jou en fuck jouw mening. Dit is mijn mening. Je bent een klein vies mannetje. Je bent een klein vies mannetje met een grote bek.” De twee leggen het later bij: het zijn allebei ‘straatvechters’, dan gaat het soms hard tegen hard. Hij vraagt veel van de mensen met wie hij werkt. “Wanneer is talent waardevol? Als het naar boven komt als je onder druk staat. Als ik je niet uitdaag, hoe weet ik dan of je talent hebt?”, zegt Ali in de docu tegen een voormalig bandlid, die een beetje uit het lood geslagen lijkt.

Een beschuldiging aan het adres van Ali B. Beeld BNNVARA / BOOS

Schelden

Zanger Brace, die in 2004 een hit scoorde met Ali B, bij zijn entertainmentbedrijf werkte en later ook aan The Voice meedeed, vertelt in de documentaire dat hij niet meer met de rapper wil samenwerken. “Ali kan heel erg veel schelden. Als het even niet naar zijn zin gaat, dan denk ik dat heel Nederland hem niet herkent.” Neef Yes-R vult aan: “Ali denkt altijd dat hij gelijk heeft. Elke artiest met wie hij gewerkt heeft, herkent dat.” Ali’s vrouw Breghje beaamt dat haar man hard kan zijn. “Hij gaat echt letterlijk over lijken,” zo vertelt ze in de documentaire. “Als hij iets wil, dan moet het gebeuren.” Ali zelf: “Vooral bij mensen die me niet van tv kennen, sta ik niet bekend als de meest vriendelijke.”

Daarnaast speelt ook zijn verslavingsgevoeligheid. “Als ik probeerde te stoppen met gokken, dan ging ik blowen. Maar dan was ik zo stoned dat ik vergat dat ik was gestopt met gokken. En als ik zo depressief was van het gokken dan ging ik blowen,” vertelt hij in een interview, over de verslavingen waarmee hij kampte op zijn negentiende. Hij heeft al een aantal keer een terugval gehad. In zijn docu: “Ik heb al die mogelijkheden die mensen aan die kant (Marokko, red.) niet hebben, en wat doe ik? Ik ben aan het snuiven, slikken, blowen en gokken. Ik verdoe mijn tijd.” Hij besluit te stoppen, maar de verleiding ligt altijd op de loer, zegt hij. Ook nu weer zou er sprake zijn van een gok- en drugsverslaving.

De documentairemaker zegt op het laatst dat er mensen zijn die wachten tot Ali op zijn bek gaat. Ali haalt zijn schouders op. “Bro, ik heb zoveel tegenslagen gehad, je weet waar ik vandaan kom.”

