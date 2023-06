Als het Prigorzjin lukt om Poetin te elimineren, krijgen wij dan niet een groter misdadiger in Rusland?

Met’ een dolkstoot in de rug’ is chef-kok Prigozjin begonnen Poetin te ontbenen. Hij wil het bloed van zijn voormalige bloedbroeder drinken.

Verraad Prigozjin Poetin om zelf in het Kremlin terecht te komen?

Waarom niet?

Is dit een gouden kans voor Oekraïne om door te stoten naar de Krim?

Ik twijfel.

Dat deze muiterij kon ontstaan, komt door het verzet van Oekraïne.

Poetin en Prigorzjin waren gedwongen de methode van de ‘gehaktmolen’ toe te passen: het offeren van duizenden en duizenden soldaten in de hoop nog iets te kunnen maken van de Russische invasie. Daar waren vooral de Wagner-mannen het slachtoffer van. Soldaten die waren geworven in de gevangenissen van Rusland. Er werd ze een fraai salaris en vrijheid beloofd, waar boe weinig aan hebt als je bent gestorven.

Maar stel dat het Prigorzjin lukt om Poetin te elimineren, krijgen wij dan niet een groter misdadiger in Rusland?

Vermoedelijk wel. Zoals het een echte dictator betaamt, heeft Poetin geen opvolger, noch het politieke systeem om een opvolger te krijgen. Is dat in het voordeel van Oekraïne?

Dat zou wel eens kunnen tegenvallen. Wie geen ervaring heeft met het besturen van een land in oorlog van pakweg zo’n 150 miljoen inwoners dat totaal vervormd is door nepnieuws en onderdrukking kan zich gaan gedragen als een zware psychiatrische patiënt die plotseling directeur is geworden van en tbs-kliniek. De vingers nerveus spelend met de rode knop van het nucleaire wapen. Agressie ligt weer moment op de loer. Nu eens normaal dan weer hallucinerend.

Prigorzjin zegt de beschikking te hebben over 20.000 troepen. Dat is niet gering. Het lijkt genoeg om een coupe te plegen, zeker als je je soldaten hebt geworven in de gevangenissen.

Wat gaan trouwens zijn gevangenissoldaten doen die al hebben gevochten en in de Russische samenleving zijn losgelaten omdat ze vrij zijn? Stellen die zich nog achter Poetin of achter Prigorzjin? Is de moord- en verkrachtingstijd voor deze gevangen afgelopen?

Poetin sprak over ‘verraad.’

Verraad duidt altijd op een persoonlijke band die onverwacht is verbroken. Een verrader is daarom erger dan een vijand.

Op de BBC zie je met enige regelmaat de foto van Prigorzjin die als kok en ober Poetin bedient. Vijftien jaar later verdient hij een miljard per jaar en heeft een bloedgevaarlijk leger dat hij makkelijk kan betalen. Dan kan de rancune van een kok gevaarlijk zijn.

De chef-kok heeft er genoeg van achter de gehaktmolen te staan en wil chef-kok van het hele land worden.

