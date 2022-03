Als het over Rusland gaat, is het Baudet tegen de rest

Thierry Baudet (FvD) in gesprek met Kamervoorzitter Vera Bergkamp tijdens het debat over de invasie van Oekraïne. Beeld Bart Maat/ANP

Twee uur lang klinken er in de Tweede Kamer min of meer eensluidende boodschappen over de ‘agressor’ Poetin die een ‘walgelijke’ aanval op Oekraïne inzette. Maar dan botst het wereldbeeld van een meerderheid in de Tweede Kamer met dat van Thierry Baudet, de leider van Forum voor Democtratie.

Want die mag het ‘vreselijk’ vinden wat er nu gebeurt, maar hij wil Poetin niet ‘veroordelen’. Het zijn de ‘kneuzen’, de westerse leiders, die ‘schuld’ hebben aan de inval. Zij hebben Rusland getergd door de banden met Oekraïne aan te halen en nu worden we volgens Baudet een wereldoorlog in gerommeld.

Hij schaart zich achter Poetin als hij beweert dat Oekraïne helemaal geen soeverein land is. Het is ‘geen natiestaat’. “Eerder een conglomeraat van verschillende volken.”

Wat plompverloren oppert hij voormalig premier Jan Peter Balkenende te sturen als ‘vredesgezant’. Zijn standpunt verder: maak Oekraïne neutraal, als buffer tussen Oost en West.

Lijntjes met de Russen

Verbazing wekken de woorden van Baudet niet: hij noemde Poetin onlangs nog een prachtvent. En als Kamerleden aan het begin van het debat gaan staan voor de Oekraïense ambassadeur die het debat bijwoont, blijft Baudet zitten.

Kamerleden wijzen in de marge op de ‘lijntjes’ die Baudet zou hebben met de Russen. In april 2020 onthulde het televisieprogramma Zembla dat Baudet geld zou hebben ontvangen van de anti-Oekraïense Rus Vladimir Kornilov. Daarnaast wordt FvD al jaren geadviseerd door de openlijke Poetinaanhanger John Laughland.

Volgens Sjoerd Sjoerdsma (D66) slaat Baudet, met welke motieven dan ook, ‘Kremlinpropaganda’ uit. “Meneer Baudet herhaalt de claim van Poetin dat Oekraïne geen land is. Hij herhaalt de propaganda dat dit is geprovoceerd.”

Complottheorie

Maar Baudet wuift het weg. Hij haalt nog eens aan dat een elite van regeringsleiders de wereld naar zijn hand wil zetten, The Great Reset. En zegt dat hiervoor eerst de coronacrisis werd gebruikt, nu de Russische inval. “Na twee jaar covid-scam hebben we nu de Rusland-scam.”

Jesse Klaver (GroenLinks): “Wat een wartaal. U probeert het weer in complotten te trekken. Het is gevaarlijk.”

Maar Baudet hoort ‘kinderlijke termen’. “Jullie zien de wereld als een soort Hollywoodfilm, met good guys en bad guys. Ik hoor woorden die thuishoren in Disneyfilms.”

Dat ze er helemaal niets van begrijpen, blijkt volgens Baudet als hij zijn gelijk bevestigd wil hebben dat Oekraïne zich in 2016 met het associatieverdrag afkeerde van Rusland en naar Europa draaide. Kamervoorzitter Vera Bergkamp kapt dat af. “Dit is tekenend,” zegt Baudet even later in een filmpje: “Juist de lange termijn overzien ze hier niet!”

Onderzoek

Maar de andere partijen blikken heel anders vooruit. Een meerderheid wil dat de Algemene Rekenkamer gaat onderzoeken of Nederlandse politieke partijen banden hebben met Rusland. Ergo: of FvD die heeft.

Het is een ongekende stap: doorgaans noteert het ministerie van Binnenlandse Zaken giften aan partijen, maar verder dan administratie reikt dat niet. Baudet zegt niets te vrezen. “Ik heb niets te verbergen. Mijn standpunten zijn niet te koop.”

Maar het blijft verder: Baudet tegen de rest. Als PvdA’er Kati Piri klaagt dat maar één partij Poetin niet heeft veroordeeld, steekt Baudet bij wijze van erkenning zijn hand op.