Als het kabinet valt, wat betekent dat voor de coronacrisis?

Premier Mark Rutte na afloop van het plenair debat in de Tweede Kamer over de ontwikkelingen rondom het coronavirus. Beeld ANP

Wat gebeurt er vandaag?

Alle ministers komen bijeen, zoals elke vrijdag. Los van de aanpak van de coronacrisis zal de vergadering maar over één groot onderwerp gaan: de toeslagenaffaire. Nadat er al twee keer een aparte sessie over in het Catshuis is geweest en er dinsdag nog een aparte ministerraad is gehouden over het onderwerp, moet het kabinet vandaag met een reactie komen op het rapport van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK).

Die kwam in december met een snoeihard rapport over hoe het zo mis kon lopen bij de fraudejacht op ouders die kinderopvangtoeslag aanvroegen. Duizenden burgers kwamen in de verdrukking door én een hardvochtige Belastingdienst én een te hardvochtige wet. De grondbeginselen van de rechtstaat zijn geschonden, luidde de pijnlijke conclusie.

Het kabinet moet vandaag met een antwoord komen. Nadat eerder al de belofte is gedaan dat alle gedupeerde ouders minstens 30.000 euro krijgen, wil het kabinet ook kijken of er andere wetten zijn die te rigide uitpakken. Ook moet er een plan komen om herhaling in de toekomst te voorkomen en dient het kabinet te beloven dat het voortaan de Tweede Kamer beter informeert.

Daarna zal Rutte aan zijn ministers de vraag stellen: en hoe nu verder? Zijn eigen partij VVD heeft gezegd dat de huidige coronacrisis te groot is om nu als kabinet op te stappen als boetedoening voor de toeslagenaffaire, maar regeringspartijen CDA, D66 en ChristenUnie vinden dat te makkelijk. Schending van de rechtstaat is volgens hen een té ernstig verwijt om zomaar over te gaan tot de orde van de dag. De kans is volgens alle ingewijden groot dat de conclusie zal worden getrokken dat het kabinet zijn ontslag moet aanbieden.

Waarom zou het kabinet uitgerekend vandaag vallen?

Volgende week is er een debat in de Tweede Kamer over de toeslagenaffaire. Een groot deel van de oppositie heeft al gezegd dat het volledige kabinet moet opstappen. Een motie daarover kan een meerderheid krijgen. CDA, D66 en ChristenUnie willen niet beloven dat hun Kamerfracties bij voorbaat genoegen nemen met de kabinetsreactie op het POK-rapport. Rutte eist echter duidelijkheid vooraf. Anders houdt hij liever de eer aan zichzelf en wacht hij niet af tot zijn kabinet volgende week in de Kamer wordt weggestuurd.

Toch is het nog geen uitgemaakte zaak dat het kabinet ook echt vandaag valt. Betrokkenen fluisteren slechts – en op belofte van anonimiteit – dat het kabinet niet meer geloofwaardig verder kan, maar hardop wil niemand het herhalen. Ook omdat partijen huiverig zijn de schuld te krijgen van de val van het kabinet midden in (zoals Rutte het noemde) ‘de ergste naoorlogse crisis’.

In principe is er nog een mogelijkheid dat het kabinet zal besluiten niet in zijn geheel op te stappen, maar de kans dat dat gebeurt, is volgens betrokkenen louter theoretisch. Alle partijen zullen vandaag in de ministerraad moeten aangeven welke politieke conclusie er uit de affaire moet worden getrokken.

Het kabinet valt, en dan?

Op 17 maart zijn er verkiezingen en daarna zou het kabinet hoe dan ook al demissionair zijn. In de praktijk hoeft er dus niet veel te veranderen. Al is er een mogelijkheid dat de koning aan partijen vraagt een tijdelijk noodkabinet te formeren om de coronacrisis te bestrijden. Zo’n tijdelijk kabinet kan dan alsnog missionair verder tot aan de verkiezingen.

Overigens zal de Tweede Kamer het debat over de toeslagenaffaire gewoon voeren. En ook al is het kabinet dan demissionair, de Kamer kan nog steeds ministers wegsturen. Dat gebeurde bijvoorbeeld met toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Ed van Thijn in 1994. Het kabinet-Lubbers III was al demissionair, maar Van Thijn stapte toch op om de IRT-affaire.

En als het kabinet valt, wat betekent dat dan voor de coronacrisis?

De val van het kabinet hoeft geen invloed te hebben op de aanpak van de coronacrisis. Als het kabinet aftreedt, gaat het demissionair verder, zoals dat heet. Dat woord betekent ‘aftredend’, de bewindslieden passen dan alleen nog op de winkel totdat er een nieuw kabinet komt.

Een demissionair kabinet mag in principe hetzelfde doen als een gewoon kabinet: het mag plannen indienen waar de Tweede Kamer dan over beslist. Er is in de praktijk wel een belangrijk verschil: het kabinet heeft minder gezag, omdat het niet meer automatisch kan rekenen op de steun van de regeringspartijen.

Rutte zei er op te vertrouwen dat de oppositiepartijen in de Tweede Kamer niet alle maatregelen die nodig zijn om de coronacrisis te bestrijden, zullen tegenhouden. Maar achter de schermen houden bewindslieden hun hart vast.

Woensdag lukte het het kabinet al niet om de Tweede Kamer te overtuigen van de noodzaak van een avondklok, zelfs niet na de waarschuwing van het OMT dat harder moet worden ingegrepen om te voorkomen dat ziekenhuizen worden overspoeld, nu de Britse variant van het virus veel besmettelijker blijkt te zijn dan de ‘gewone’ variant. De angst is dat partijen zo vlak voor de verkiezingen en zonder dat ze nog gebonden zijn aan een kabinet geen impopulaire maatregelen meer durven te nemen.