Als bestuurder was Edwin van der Sar nooit onomstreden

Met zijn zelfgekozen vertrek bij Ajax ontsnapt Edwin van der Sar aan een negatieve evaluatie van het voorbije rampseizoen. De vraag is of zijn vertrek niet meer problemen veroorzaakt dan het oplost, in ieder geval op korte termijn.

Er werd de afgelopen maanden steeds nadrukkelijker over gespeculeerd, en dinsdag werd het dan bekend: Edwin van der Sar vertrekt bij Ajax. Bijna elf jaar hield hij het vol in de directie, waar hij begon als directeur marketing en vanaf eind 2016 als algemeen directeur dé topman van de club was. Dat wil zeggen: op papier. Binnenskamers waren er altijd twijfels over zijn functioneren en werd meewarig gesproken over zijn korte opleiding in sportmanagement aan het Johan Cruyff Institute.

In en rond de raad van commissarissen werd vaak met dedain gesproken over de managementkwaliteiten van de voormalige doelman. Successen werden op het conto van anderen geschreven (Marc Overmars, Erik ten Hag), terwijl mislukkingen of blunders (de aanstelling van Alfred Schreuder, het niet huldigen van Ajax Vrouwen, de omgang met Quincy Promes) op zijn bord belandden. Binnenskamers gold hij als weinig doortastend en als iemand die bij de hand moest worden genomen.

De aanstelling van Maurits Hendriks in de directie was bedoeld om Van der Sar van een aantal taken te ontlasten. Dat Van der Sar vorig jaar dacht de lange tijd vacante vacature van Overmars te kunnen waarnemen en ook de inkomende transfers goed te kunnen afwikkelen, bleek een misvatting waar Ajax het hele voorbije seizoen last van heeft gehad.

Lange tijd staande gehouden

Dat neemt niet weg dat hij het vergeleken met zijn voorgangers lang heeft volgehouden als ceo. Als een van de weinigen hield Van der Sar zich staande in de fluwelen revolutie – ofwel de coup van Cruijff – waarin het ene na het andere kopstuk het veld ruimde. Daarna was hij de verantwoordelijke man in een periode waarin Ajax een grote bloei doormaakte. Zoals president-commissaris Pier Eringa dinsdagochtend in een online-interview met verschillende media zei: “Edwin heeft een voortreffelijk trackrecord. Qua omzet, groei en prestaties was er een sterk opgaande lijn. Helaas kwam er het laatste seizoen een knik in.”

Van der Sar verlaat een club in crisis, met een onevenwichtige spelersgroep, onduidelijkheid over wie volgend seizoen trainer is en twijfels over het draagvlak voor de raad van commissarissen. Dat alles in de wetenschap dat met het huidige businessmodel, dat is ingericht op deelname aan het miljoenenbal van de Champions League, nog zo’n mislukt seizoen als het net voorbije desastreuze financiële gevolgen zal hebben.

Met de aaneenschakeling van teleurstellingen van de laatste maanden is het begrijpelijk dat Van der Sars positie ter discussie stond. Met zijn vlucht naar voren ontsnapt hij aan een negatieve evaluatie van het voorbije seizoen door de raad van commissarissen. Toch was zijn vertrek geen uitgemaakte zaak. Volgens Eringa had Van der Sar als hij dat had gewild, zijn tot 2025 lopende contract kunnen uitdienen.

Hoge gunfactor

Van der Sar paste bij zijn aanstelling prima in het bestuurdersprofiel dat Johan Cruijff voor ogen had; als winnaar van de Champions League met Ajax in 1995 en voormalige ster van Manchester United bezat hij een overdosis ‘Ajax-dna’ en een hoge gunfactor. Maar ook binnen de top van Ajax had hij op het laatst weinig krediet meer. Er was echter niemand invloedrijk genoeg om hem weg te sturen. In de bestuursraad, grootaandeelhouder in de NV Ajax, is een machtsvacuüm, dat zijn weerslag heeft op het functioneren van de raad van commissarissen.

Daarom hoopten sommigen dat Van der Sar zou doen wat hij nu heeft gedaan: de eer aan zichzelf houden. De vraag is wel of zijn vertrek niet meer problemen veroorzaakt dan het oplost, in ieder geval op korte termijn. Eringa gaat op zoek naar een opvolger met een Ajaxachtergrond, maar er zijn niet veel oud-spelers te vinden met een cv dat hen geknipt maakt voor het leiden van een beursgenoteerde onderneming met meer dan 400 werknemers en een miljoenenomzet.

De kans is reëel dat er iemand aantreedt die over weinig of geen Ajax-dna beschikt. Als de prestaties op het veld dan opnieuw tegenvallen, zal er al snel ook weer aan zijn of haar stoelpoten worden gezaagd.

