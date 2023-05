Als AI écht de mens wil wieberen, kan altijd de stekker er nog uit

Wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen menselijke en kunstmatige intelligentie? En hoe werken die optimaal samen? In zijn boek Slim, slimmer, slimst beschrijft wetenschapsjournalist Bennie Mols waarom we AI vooral niet moeten vrezen. Een voorpublicatie.

Stel dat een AI-systeem als enig doel heeft zo veel mogelijk paperclips te maken. Als dat het enige doel is, zijn mensen een sta-in-de-weg. Mensen kunnen immers besluiten het systeem te saboteren en dan zou het minder of zelfs geen paperclips maken. Bovendien kan het menselijke lichamen prima als grondstof gebruiken om nog meer paperclips van te maken. Kortom, de toekomst waarnaar dit AI-systeem zal streven, is er een waarin mensen opgeofferd worden voor het maken van paperclips.

De Zweedse filosoof Nick Bostrom beschreef dit gedachte-experiment in 2003. Het illustreert volgens hem dat AI een existentieel risico voor de mensheid kan vormen zodra het slim genoeg is geworden.

Zijn gedachte-experiment heeft veel discussie opgeleverd. Sommigen vinden het paperclipvoorbeeld volkomen onrealistisch, anderen vinden dat we het scenario, hoe onwaarschijnlijk ook, serieus moeten nemen omdat de consequenties zo groot kunnen zijn.

De Amerikaanse uitvinder en futurist Ray Kurzweil schatte in 2005 in zijn boek The Singularity is Near op basis van de steeds toenemende rekenkracht van computers dat rond 2045 de mens compleet zal zijn overvleugeld door kunstmatig intelligente machines. Dat magische moment noemt hij de Singulariteit. In 2014 zei natuurkundige Stephen Hawking over AI: “De ontwikkeling van kunstmatige intelligentie kan het einde betekenen van de mensheid.”

Noodzakelijke reuzenstappen

Hoe realistisch zijn dit soort ideeën? Vanuit filosofisch oogpunt is het belangrijk te bedenken dat er geen enkele reden is waarom AI niet ooit superintelligent zou kunnen worden op alle mogelijke cognitieve terreinen. Ons brein bewijst dat intelligentie uit zuiver materiële informatieverwerking kan ontstaan. Maar er is een groot verschil tussen theorie en praktijk. In theorie kan morgen de wereldvrede uitbreken. In theorie kan de mens morgen met 99 procent van de lichtsnelheid door het heelal reizen. Beide zijn echter even onwaarschijnlijk.

Laten we eens kijken welke reuzenstappen AI zou moeten maken voordat ze de mens in zijn bestaan zou bedreigen. Allereerst moet de mens erin slagen om mensachtige AI te bouwen. Dat moment is nog ver weg. Er zijn nog talloze cognitieve vaardigheden waarin de mens veel beter is dan de machine en waarvoor het vakgebied van de AI nog geen oplossing heeft. Zo is AI heel slecht in redeneren over oorzaak en gevolg, begrijpen wat iemand denkt en voelt, bepalen welke informatie relevant is en iets wat het in één situatie heeft geleerd: generaliseren naar andere situaties. Niemand weet op dit moment welke route het snelst leidt tot mensachtige AI, maar laat ik één mogelijke route schetsen, zoals beschreven door cognitiewetenschapper Gary Marcus en hoogleraar informatica Ernest Davis in hun boek Rebooting AI – Building AI we can trust.

Aangeboren vaardigheden

Zij stellen voor eerst de twee hoofdstromingen in de AI – machinaal leren en machinaal redeneren – te combineren. Dat is al een ongelofelijk moeilijke opgave, waaraan pas recent is begonnen. Vervolgens zouden we die combinatie moeten aanvullen met een mix van nog te ontwikkelen nieuwe AI-instrumenten. Net als mensen zullen ook machines een aantal aangeboren vaardigheden moeten hebben: een basaal begrip van tijd, ruimte en causaliteit. Daarmee kunnen ze een intuïtief psychologisch en natuurkundig begrip ontwikkelen. Wat gaat er in andere mensen om? Hoe gedragen voorwerpen zich onder invloed van de zwaartekracht?

Daarnaast moeten machines leren redeneren met onzekere informatie. Al deze vaardigheden moeten machines verbinden met het waarnemen van de omgeving, het manipuleren ervan en natuurlijk met taal. Dat stelt ze in staat om net als mensen cognitieve modellen van de wereld te bouwen. Met zo’n totaalpakket kunnen machines op een flexibele, mensachtige manier een heleboel verschillende vaardigheden leren.

Veel kleine kansen

Als het is gelukt mensachtige AI te bouwen, zou AI vervolgens moeten begrijpen hoe ze werkt. Dat is nodig om zich te kunnen verbeteren. Daarna zou AI erin moeten slagen zichzelf super­intelligent te maken en ook nog eens de wil moeten ontwikkelen mensen kwaad te doen. Dan zou de superintelligente AI ook nog zelf aan haar energie moeten zien te komen. En ten slotte zou de mens de stekker niet meer uit deze AI moeten kunnen trekken.

Bij elke stap hoort een heel kleine kans. De totale kans dat AI de mens zou gaan bedreigen is dan een vermenigvuldiging van al die kleine kansen die bij elk stapje horen en dat wordt dan een nog veel kleinere kans.

Superintelligente AI die een existentiële bedreiging vormt voor de mens, is dus mogelijk, maar buitengewoon onwaarschijnlijk. En als er superintelligente AI zal ontstaan, zien we dat lang van tevoren aankomen, juist omdat daar nog zo veel fundamentele doorbraken voor nodig zijn. We kunnen ruim op tijd maatregelen treffen: in de AI-technologie zelf, in onze omgang ermee, in wet- en regelgeving en in internationale verdragen (vergelijkbaar met verdragen die het gebruik van biologische en chemische wapens of specifieke technologieën zoals laserwapens verbieden).

Het goede nieuws is dat AI helemaal niet super­intelligent hoeft te zijn, niet op mensen hoeft te lijken en geen bewustzijn hoeft te hebben. AI-systemen moeten gewoon slimme, nuttige assistenten zijn die bepaalde problemen beter en sneller kunnen oplossen dan mensen. Daarin worden ze steeds beter. We staan voor grote maatschappelijke uitdagingen – geopolitieke spanningen, klimaatverandering, energietransitie, digitale transitie, migratie, globalisering – en om die op te lossen, hebben we AI keihard nodig.

Bennie Mols: Slim, slimmer, slimst - Hoe kunstmatige intelligentie de mens een turboboost geeft’ Veen Media, €9,99.

CV Bennie Mols (Swalmen, 2 juni 1969) is wetenschapsjournalist, auteur en spreker, gespecialiseerd in kunstmatige intelligentie en robotica. Hij publiceerde diverse populair-wetenschappelijke boeken (onder andere Hallo robot en Turings Tango) en spreekt geregeld op radio en tv. Mols is opgeleid als natuurkundige en filosoof en promoveerde in de natuurkunde. De boekpresentatie van Slim, slimmer, slimst is woensdag 31 mei om 16.30 uur bij Scheltema op het Rokin in Amsterdam. De toegang is gratis.