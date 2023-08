Almere City FC beleeft teleurstellend eredivisiedebuut tegen FC Twente

De ploeg van trainer Alex Pastoor verloor zijn eerste wedstrijd ooit in de Eredivisie. Beeld ANP

FC Twente-aanvoerder Robin Pröpper opende na een uur de score met een kopbal, waarna Michel Vlap even later voor de 2-0 tekende. Invaller Danny Post maakte daarna in zijn honderdste Eredivisiewedstrijd de eerste treffer op het hoogste niveau van Almere, 1-2.

Een eventueel slotoffensief van de thuisploeg werd in de 74ste minuut moeilijker gemaakt door Damian van Bruggen, die zijn tweede gele kaart kreeg na een onnodige overtreding. Twente-aanvaller Ricky van Wolfswinkel, ingevallen na rust, schroefde in de blessuretijd met twee treffers de score op tot 4-1.

Waar Almere zijn eerste officiële duel van het seizoen speelde, had Twente van trainer Joseph Oosting al drie Europese wedstrijden achter de rug. De nummer 5 van de vorige jaargang had in de tweede voorronde van de Conference League Hammarby IF uitgeschakeld, waarna donderdag in de heenwedstrijd van de derde voorronde een 2-0 zege op Riga FC volgde.

Trefzeker

Sem Steijn, twee keer trefzeker tegen Hammarby, moest toekijken tegen Riga met een blessure. De middenvelder was tegen Almere terug en liet zich in het eerste half uur zien met twee goede schietpogingen. Hij maakte na rust plaats voor Van Wolfswinkel.

Almere had zich in de eerste helft getoond via Anthony Limbombe en Peer Koopmeiners, die een aantal keren Lars Unnerstall hadden getest. Post was echter de enige die de bal langs de Duitse doelman kreeg met zijn fraaie schot in de 72ste minuut.

Almere City verzekerde zich onder trainer Alex Pastoor afgelopen seizoen van promotie naar de eredivisie. In de laatste ronde van de play-offs werd FC Emmen verslagen. Tot en met het seizoen 2009/2010 speelde de club nog onder de naam FC Omniworld.

