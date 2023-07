Alles wordt anders in Den Haag! (Alleen de problemen blijven precies hetzelfde)

Met de komst van allerlei nieuwe gezichten beloven partijen dat er een frisse wind gaat waaien in Den Haag. Maar na de formatie zullen dezelfde hoofdpijndossiers de aandacht opeisen.

Politiek is soms net pokeren. Ook als je slechte kaarten hebt, moet je bluffen om te kunnen winnen, verzuchtte een Haagse communicatiemedewerker maandagavond. Het was net na het soms clowneske debat over de val van het kabinet. Vrijwel elke bijdrage werd afgesloten met: “Wij zijn klaar voor de verkiezingen.” Alsof de politici vooral zichzelf moed aan het inpraten waren.

Verkiezingen draaien voor een groot deel om beeldvorming. Wie geen zelfverzekerdheid uitstraalt, staat 1-0 achter. Zo zagen we VVD’ers die op maandag lijkbleek en geschokt de fractiekamer uitkwamen waar hun leider Mark Rutte net had uitgelegd waarom hij zich niet opnieuw verkiesbaar stelt. Nog geen 48 uur later reageerden diezelfde Kamerleden op de komst van Dilan Yesilgöz met: “Potdomme wat ben ik hier blij mee!!”

Wie breekt, betaalt

Het pokerspel begon al twee dagen voor de val van het kabinet, toen het onvermijdelijke zich aandiende. Plots wilden partijen na máánden radiostilte over de migratieonderhandelingen ineens vertellen dat het vooral de ander was die dwarslag. Midden in de nacht werden appjes gestuurd met de uitnodiging om bij te praten. Een oude Haagse wijsheid luidt: wie breekt, betaalt. Dat wil zeggen: wie in de publieke opinie de schuld krijgt van de val van een kabinet, verliest bij de verkiezingen. De praktijk leert overigens dat dat vaak meevalt, maar waarom het risico nemen?

Wie de rekening betaalt van de kabinetsval wordt echter niet alleen op verkiezingsdag duidelijk, maar vooral tijdens de formatie die daarop volgt. En de vier partijen in de huidige regering laten een forse openstaande rekening achter.

Rutte IV kocht veel problemen af met een zak geld. Daardoor heeft een volgend kabinet weinig begrotingsruimte, waarschuwt de Raad van State. Weliswaar werden dit voorjaar voor het eerst weer wat bezuinigingen aangekondigd, maar bij het eerste zuchtje economische tegenwind komen we in de problemen. Centraal Planbureaudirecteur Pieter Hasekamp vergeleek ons land zelfs met Italië: we matigen niet meer.

Weinig speelruimte

Met dat in het achterhoofd is het zaak alert te blijven de komende maanden. De verkiezingscampagne dreigt een schoonheidswedstrijd te worden tussen welke nieuwe lijsttrekkers (links of rechts) de nieuwe premier wordt. Iedereen zal nieuw elan beloven. Nu nog nieuwer! Maar de speelruimte voor verandering is héél klein. En de problemen veranderen niet ineens.

Dat wordt duidelijk uit een hele stapel rapporten die ambtenaren in speciale commissies (zogeheten ibo’s) hebben uitgewerkt over hoe we Nederland klaarstomen voor de toekomst. Het slechte nieuws is: grote veranderingen zijn óf praktisch onuitvoerbaar óf heel duur, óf hebben behalve voordelen ook grote nadelen waar we politici in de campagne weinig over zullen horen.

Zo verscheen in de week van de kabinetsval een gevoelig advies over de ouderenzorg. Door de vergrijzing en het personeelsgebrek kunnen we de zorg voor onze ouderen niet op peil houden. En een simpele oplossing is er niet, want het is niet alleen met geld op te lossen – de Haagse panacee die doorgaans voor alle problemen wordt gebruikt.

Nieuwe krapte

Als er niets verandert, verdubbelen de uitgaven tot 37 miljard euro in 2040, en zijn er 367.000 extra zorgverleners nodig in de ouderenzorg. Onhoudbaar en dus ontkomen we er niet aan meer voor elkaar te zorgen en minder van de overheid te verwachten.

Personeel halen uit het buitenland dan, zoals sommigen willen? Een schijnoplossing, stelde CPB-directeur Hasekamp onlangs. “Ook migranten consumeren, hebben woningen nodig, onderwijs voor hun kinderen, gezondheidszorg. De komst van meer migranten leidt dus uiteindelijk ook weer tot nieuwe krapte.”

Een ander recent advies ging over de toekomst van de sociale zekerheid. Burgers verdwalen nu in het woud van regelingen. Alle partijen willen het simpeler. Maar er is geen ei van Columbus, waarschuwt topambtenaar Dineke ten Hoorn Boer. Minder regelingen betekent ook dat groepen vaker buiten de boot vallen of juist geld krijgen terwijl ze het niet nodig hebben. En de kans op fraude wordt groter.

Eindeloze lijst

En zo blijkt elk probleem waarvan de kiezer nu al jaren roept dat het moet worden opgelost, taai en lastig snel op te lossen. De woningnood, immigratie, economische ongelijkheid, de energietransitie, de lijst is eindeloos.

Met het vertrek van Rutte, Hoekstra, Kaag en veel andere oudgedienden verwacht iedereen een frisse wind in Den Haag. Alles wordt anders! De teleurstelling zit nu al in de belofte ingebakken.