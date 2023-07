Alles wijst erop dat Omtzigt solo gaat

Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt bedankte zaterdag voor een verzoening met het CDA. Beeld ANP

Met een tweet vanuit een haven in Friesland, bedankte Pieter Omtzigt zaterdagochtend vriendelijk voor een verzoening met het CDA. In het diepste geheim, per brief aan Omtzigt, had het partijbestuur nog één keer geprobeerd om het voormalige partijlid terug te halen.

Maar volgens Omtzigt is en blijft ‘het boek met het CDA dicht’. Wat overblijft is de vraag: stopt hij als Kamerlid, of maakt hij een doorstart met een eigen partij bij de komende verkiezingen in november? Die knoop wordt, zegt zijn woordvoerder, in elk geval de komende week doorgehakt: Omtzigt wil het wereldkundig maken voordat hij met vakantie gaat.

Kleine hints van Omtzigt laten weinig ruimte voor twijfel: hij lijkt mee te gaan doen aan de verkiezingen met een eigen partij.

Zoals al vaker gezegd is het boek met het CDA dicht.



Maar natuurlijk blijf ik graag met alle partijen samenwerken om mijn ideeën en idealen voor Nederland te verwezenlijken.



Groet uit het mooie Friesland pic.twitter.com/TUYNDrgPyd — Pieter Omtzigt (@PieterOmtzigt) 29 juli 2023

CDA’ers die betrokken waren bij de mislukte verzoeningspoging signaleren dat Omtzigt al enige tijd ‘mensen polst’ of ze ‘willen meedoen aan een beweging’ die mee kan doen bij de Tweede Kamerverkiezingen. Het gaat zowel om actieve CDA’ers als om ex-partijgenoten die al langer veel ophadden met Omtzigt.

Hints

Een partij opzetten is ook geen sinecure: er is geld nodig, naast medewerkers en bovenal genoeg kandidaat-Kamerleden. In het CDA is de taxatie dat als Omtzigt onvoldoende kandidaten vindt, hij in minder kieskringen kan meedoen. Dan zou hij voor minder zetels in aanmerking komen en hoeft de partij niet een lange lijst met ongeschikte kandidaten in te leveren bij de Kiesraad. “Hij hoeft geen dertig zetels, met tien kan hij ook een cruciale rol spelen in de politiek,” zegt een bekende van hem.

Omtzigt zelf hult zich in stilzwijgen. Maar tegelijkertijd zegt hij ook heel veel.

In zijn tweet van zaterdag schrijft hij bijvoorbeeld dat hij niet terug wil naar het CDA, máár: “Natuurlijk blijf ik graag met alle partijen samenwerken om mijn ideeën en idealen voor Nederland te verwezenlijken.” Dat gaat het gemakkelijkst vanuit de Tweede Kamer.

Parlementaire enquête coronabeleid

En eind juni liet Omtzigt via Kamervoorzitter Vera Bergkamp weten dat hij aan een parlementaire enquête over het coronabeleid wil meedoen, ná de verkiezingen. Bergkamp schreef als kennisgeving aan de Tweede Kamer dat Omtzigt ‘had laten weten dat hij bereid is een aantal uur per week deel te nemen’. “Mits de verhoren ná de verkiezingen zijn.”

Het kamp Omtzigt liet lachend weten dat daar niet veel achter gezocht moest worden. Maar de tekst van Bergkamp blijkt zorgvuldig afgestemd met Omtzigt zelf.

Dat hij tot nu toe geen beslissing heeft genomen, werkt Omtzigt zelf niet tegen – het domineert al enige tijd het nieuws. Volgens peilbureau I&O Research zou Omtzigts nog niet bestaande partij weleens 46 zetels kunnen halen in november. Bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen in 2021 behaalde hij al ruim 342.000 voorkeurstemmen, waarmee hij in zijn eentje goed was voor bijna vijf van de vijftien Kamerzetels die het CDA haalde. Maar sinds zijn breuk met die partij en zijn solotoer als Kamerlid gaan de voorspellingen door het dak.

CDA

Het zijn peilingen waar het CDA nu slechts van kan dromen. Vandaar dat een lijmpoging de moeite waard was, zal het bestuur hebben gedacht. Al zijn er ook CDA’ers die Omtzigt helemaal niet hadden willen zien terugkeren. Voor hen komt het goed uit dat hij de verzoening heeft afgewezen. Zij kunnen zeggen: aan ons heeft het niet gelegen.

Hoe dan ook is het woord op dit moment weer aan Omtzigt. Die aankondiging zou dus eerdaags kunnen komen, maar de ex-CDA’er zou er ook voor kunnen kiezen iedereen nog langer in spanning te houden. Formeel moet er pas op 28 augustus een besluit vallen, de deadline voor de Kiesraad. Alleen Omtzigt weet wat het wordt – en wanneer.