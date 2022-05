Alles over de hybride warmtepomp: wat kost-ie? En is het wat voor Amsterdam?

Een installateur is bezig met het installeren van een warmtepomp bij een verwarmingsketel. Beeld Hollandse Hoogte/ANP

Wat wil het kabinet?

Het kabinet wil dat vanaf 2026 de hybride warmtepomp de standaard wordt als de cv-ketel aan vervanging toe is, zo maakte het dinsdag bekend. Het stelt hiervoor jaarlijks 150 miljoen euro aan subsidie ter beschikking. In goed geïsoleerde woningen kan ook direct worden overgestapt op een volledig elektrische warmtepomp, die helemaal geen aardgas gebruikt. Daarnaast maken gemeenten plannen om wijken aan te sluiten op een warmtenet, een netwerk van leidingen onder de grond, waardoor warm water stroomt. Dan is er in huis geen eigen cv-ketel meer nodig. In Nederland zijn zo’n 400.000 woningen aangesloten op een warmtenet.

Het tempo waarop huizen ‘groener’ worden moet omhoog, stelt minister Hugo de Jonge (Wonen). De ‘gebouwde omgeving’, zoals dat in jargon heet, is verantwoordelijk voor 13 procent van de CO 2 -uitstoot, het broeikasgas dat klimaatverandering veroorzaakt. Andere grote uitstoters zijn volgens cijfers van het CBS de industrie (32 procent), de binnenlandse mobiliteit (19 procent) en de landbouw (16 procent).

Internationaal is afgesproken dat de totale uitstoot wordt gehalveerd in 2030 en teruggaat naar 0 in 2050. Daarnaast wil Nederland, net als andere westerse landen, om politieke redenen af van gas uit Rusland. De Jonge wees dinsdag vooral op de torenhoge prijzen voor de consument: “Voor ieders portemonnee is het beter als we minder aardgas gebruiken.”

Wat is een hybride warmtepomp?

Een cv-ketel verbrandt gas om water te verwarmen, dat vervolgens door radiatoren wordt gepompt of wordt gebruikt om te douchen. Een hybride warmtepomp gebruikt daarvoor geen gas maar warmte uit de buitenlucht en stroom. Hij heet hybride omdat de cv-ketel bijspringt als het buiten te koud is. De cv-ketel zorgt ook voor het warme water in de badkamer en keuken. Over het hele jaar genomen bespaar je met een hybride warmtepomp ongeveer 60 procent op je gasverbruik.

Een hybride warmtepomp die voor de meeste woningen wel toereikend is, is inclusief installatie verkrijgbaar vanaf 5000 euro. Met overheidssubsidie kun je op dit moment 30 procent van de kosten terugkrijgen. Die investering brengt bovendien je energierekening omlaag, omdat je veel minder gas verbruikt.

Is elk huis geschikt voor een hybride warmtepomp?

De meeste woningen wel, al is het aan te raden om gelijktijdig ook extra te isoleren, zegt Alexander van de Beek, adviseur duurzaam bouwen en medeoprichter van Energyparty.nl, een bedrijf dat informatieavonden bij mensen thuis organiseert. “Anders moet de cv-ketel het alsnog vaak overnemen en heeft het minder zin.” Flats kunnen ook een probleem zijn. Gemeenschappelijke aanschaf en installatie kan via de Vereniging van Eigenaren, maar dan moet iedereen instemmen.

Zijn er genoeg warmtepompen en installateurs?

Op dit moment niet. Door een tekort aan pompen en personeel bij installatiebedrijven, kan de wachttijd oplopen tot 18 maanden. Dat personeelstekort speelt overigens ook bij wie zijn cv-ketel vervangt zónder warmtepomp. Het kabinet heeft daarom afspraken gemaakt met de sector dat de productie fors wordt opgevoerd. Zo komen er drie extra fabrieken bij in Nederland waar warmtepompen worden gemaakt.

Waarom eist het kabinet een hybride en niet een ‘volledige’ warmtepomp?

Dat zou huiseigenaren op veel hogere kosten jagen, zegt Van de Beek. “Dan moet je veel meer aan je woning veranderen, denk aan hoogwaardig isoleren of vloer- of wandverwarming.” Een hybride warmtepomp op het moment dat de cv-ketel aan vervanging toe is, is een logische tussenstap, zegt hij. “Je wilt juist dit soort investeringen doen op een logisch moment, als je toch iets aan het vervangen bent.”

Is de hybride warmtepomp ook iets voor Amsterdammers?

In sommige buurten zeker, maar een alternatief zoeken voor de cv-ketel vergt in de grote stad meestal een andere afweging dan in een doorzonwoning of een doorsnee woonwijk. Amsterdam kent veel meer appartementencomplexen met relatief weinig ruimte in huis, gedeelde daken met minder ruimte voor zonnepanelen en veel buren om rekening mee te houden, terwijl de buitenunit van de warmtepomp soms een bron van geluidsoverlast blijkt. Ook heeft het elektriciteitsnet het hier al zwaar te verduren.

Daarom ligt voor meer dan de helft van de stad een warmtenet het meest voor de hand als deze buurten van het gas af gaan, zo bleek twee jaar terug uit een studie in opdracht van de gemeente.

Voor het zover is, kan een hybride warmtepomp natuurlijk al veel energie besparen. Dat geldt helemaal voor een groot aantal oudere buurten in en om het centrum, die voorlopig helemaal niet van het aardgas af gaan. Door een hybride warmtepomp kunnen ze al veel energie besparen, zo’n 70 procent. Dat is ook voor de lange termijn broodnodig. Voor deze buurten wordt voor de periode na 2040 gedacht aan verwarming op groen gas, opgewekt uit organisch afval of duurzaam opgewekte waterstof, maar het aanbod van groen gas is beperkt en waterstof is voorlopig erg duur.