Alles mag weer, maar moeten we dat ook willen? ‘Je hóeft niet altijd de deur uit’

Ingehaalde familieweekends, concerten, etentjes met collega’s: opeens puilen onze agenda’s weer uit. Hebben we dan niets geleerd van de coronatijd?

Het is wennen, na twee jaar vol lockdowns, afstand houden en bezoekersbeperkingen: alles mag weer. En dus zijn we meteen druk. De baas verwacht ons weer regelmatig op kantoor, er moet met collega’s geproost worden, geannuleerde concerten worden ingehaald en opa en oma willen nu toch eindelijk weer eens een weekend naar een kampeerboerderij met hun kroost en kleinkinderen.

Hadden we in coronatijd niet massaal geconcludeerd dat zo’n leven met wat minder prikkels, afspraken en reizen ook best de moeite waard is? “Geen verplichte bezoekjes aan familie, of niet áltijd naar álle kinderverjaardagen hoeven,” noemt Lein Roelofsen een paar voorbeelden. In het verleden was Roelofsen planningscoach, nu heeft ze een bedrijfje waarin ze mensen, drukke ouders bijvoorbeeld, leert hoe ze elke dag een verse en gezonde maaltijd op tafel kunnen zetten.

Meer ruimte voor reflectie

Ignace Glorieux, hoogleraar sociologie aan de universiteit van Brussel, onderzocht tijdens de coronaperiode hoe Vlamingen hun tijd besteedden. “Het aantal mensen dat aangaf dat de dagen te kort waren om te kunnen doen wat ze wilden, nam door corona af. Er was minder tijdsdruk en meer ruimte voor reflectie. Veel mensen namen zich voor om hun leven blijvend anders in te gaan delen.”

Wat trouwens ook opviel: Vlaamse mannen die noodgedwongen thuis moesten werken – ‘het zal in Nederland niet anders zijn’ – claimden meer privileges dan vrouwen. Ze hadden vaker een afgesloten kantoortje in huis en gingen na het werk eerder iets voor zichzelf doen, zoals een rondje fietsen, terwijl vrouwen zich in die tijd gemiddeld vaker om het huishouden bekommerden.

Hebben we wel iets geleerd van de coronatijd? Gaan we onze tijd anders indelen? “Ik dacht aanvankelijk van niet,” zegt Glorieux. “Maar inmiddels is mijn beeld toch veranderd, al heb ik nog geen onderzoeksresultaten gezien. Mensen zijn door corona gaan zoeken naar een betere balans tussen werk en privé. Ze werken vaker thuis, en dat blijft. Ik vermoed zelfs dat de avondjes thuis veel mensen zó goed zijn bevallen, dat ze minder snel van de bank komen. Niet omdat naar het café of naar de bioscoop gaan niet leuk is, maar gewoon: omdat je niet altijd de deur uit hóeft.”

Terugvallen in de rat race

Onder meer theaters lijken last te hebben van dit fenomeen. Hoewel bijna niemand het meer over corona heeft, blijft de kaartverkoop ver achter bij de aantallen vóór de pandemie. Economen van ABN Amro concluderen ook dat de vrijetijdssector nog niet terug is op het oude niveau. Daarbij spelen ook de gestegen prijzen een rol, stelt de bank.

Hoe dan ook zijn we meer op pad dan in coronatijd. Het gevaar dat we terugvallen in de rat race die het leven toen soms was, is levensgroot, denkt planningsexpert Roelofsen. Wat moeten we doen om ons leven relaxed te houden? “Ga een keer rustig zitten en bedenk wat je fijn vond aan de coronatijd. Welke dingen miste je níet? Als je dat weet, weet je ook wat je uit je agenda kunt schrappen.”

Wat als je geen nee kunt zeggen, een probleem dat veel mensen hebben? “Mijn advies is altijd: zeg geen ja of nee, maar zeg dat je er even over moet nadenken, en dat je er later op terugkomt. Dat maakt het makkelijker om bewust voor jezelf te kiezen.”