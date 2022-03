Alleenstaande starter heeft in Amsterdam tweeënhalve ton eigen geld nodig voor een huis

Het aanbod van koop- en huurwoningen in het raam van een Amsterdamse makelaar. Beeld ANP

In drie jaar tijd is het bedrag dat je mee moet nemen om een huis van 60 m2 te kunnen kopen vrijwel verdubbeld. In Amsterdam betaal je de hoofdprijs, maar ook in Utrecht moet je over bijna 150.000 euro aan eigen geld beschikken. Dat blijkt uit de Eigen Geldkaart van vergelijkingssite Independer. Uit een enquête werd duidelijk dat acht van de tien starters betwijfelt ooit nog een woning te kunnen kopen.

Als je als alleenstaande starter besluit om een kleinere woning te kopen, bijvoorbeeld van 40 m2, heb je alsnog 180.000 euro aan eigen geld nodig. Dat is het gat tussen wat je met een modaal starterssalaris (38.000 euro per jaar) gefinancierd krijgt en wat een huis gemiddeld kost per vierkante meter. Ter vergelijking: een stel met een modaal inkomen heeft voor een huis van 60 m2 een kleine 44.000 euro aan eigen geld nodig. Voor een woning van 100 m2 is dan wel weer ruim 220.000 euro nodig.

“Het is al langer duidelijk dat het voor starters steeds somberder wordt op de koopwoningmarkt,” zegt Marga Lankreijer, hypotheekdeskundige van Independer. “Deze cijfers bevestigen het gevoel dat veel starters hebben, namelijk dat ze er niet meer tussen komen zonder flinke spaarpot of een schenking.”

Positie starters

Volgens Lankreijer is de positie van starters zeer penibel. “Wij maken dagelijks mee dat starters het deksel op de neus krijgen als wij berekenen hoeveel geld ze kunnen lenen en wat ze aan eigen geld nodig hebben. Ze willen zo graag op zichzelf wonen, maar kunnen geen kant op. Studieschuld werkt niet echt mee, maar vaak is dat het probleem niet eens. Drie jaar geleden hebben we dit onderzoek ook gedaan en toen schrokken we al, maar de hoeveelheid geld die een alleenstaande moet meenemen voor de aankoop van een huis is sindsdien bijna verdubbeld.”

In januari 2022 waren de prijzen van bestaande koopwoningen bijna 91 procent hoger dan in 2013, toen de huizenprijzen een dieptepunt bereikten na de kredietcrisis. Starters kopen ongeveer de helft van de vrijgekomen koopwoningen. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat de groep 25- tot 35-jarigen in ongeveer dezelfde periode met 11 procent is gestegen, volgens het CBS een van de redenen dat de druk op de woningmarkt zo is toegenomen.

Volgens een enquête in opdracht van Independer twijfelt 78 procent van de jongeren (tot en met 35 jaar zonder koophuis) of ze door de stijgende huizenprijzen ooit nog een huis kunnen kopen. Dat aandeel was drie jaar geleden nog 53 procent. “Starters hebben nu het gevoel geen regie te hebben op hun eigen woontoekomst,” zegt Sander van der Aa van woonplatform Jumba, betrokken bij het onderzoek.

“Je wilt ze een kans blijven bieden op een appartement en dat ze misschien daarna kunnen doorgroeien naar een groter huis. Maar voor steeds minder starters zit dat kopen van een eerste huis er nog in. Een pijnlijke situatie als je de enquête erbij haalt. Want bijna negen op de tien jongeren zonder koophuis heeft wel degelijk de wens er ooit één te kopen.”