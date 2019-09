Alleen roetveegpieten bij intocht Apeldoorn

In het Sinterklaasjournaal komen alleen roetveegpieten voor. Beeld ANP

Het Sinterklaasjournaal begint op maandag 11 november, de intocht is op zaterdag 16 november.

Sinds 2014 is de NTR bezig het aantal volledig zwart geschminkte pieten af te bouwen. Vorig jaar, in Zaandijk en de Zaanse Schans, had Sinterklaas wel gezelschap van een paar volledig zwart geschminkte pieten.

Het verhaal was dat de pieten steeds meer roet op hun gezicht kregen, en dus zwarter werden, naarmate ze vaker door de schoorsteen waren gegaan. Dat verhaal ‘is leidend en sluit aan bij de traditie, maar dit jaar zijn er dus geen volledig zwart geschminkte roetveegpieten meer’, aldus een woordvoerder van de NTR.

De gemeente Apeldoorn laat op haar website weten: ‘De afgelopen jaren zagen we ook in Apeldoorn een geleidelijke verandering in het uiterlijk van Piet. Dit maakt dat wij geen moeite hebben met het volgen van de ontwikkeling die de NTR voorstaat’.