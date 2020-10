Alle ziekenhuizen in Noord-Holland en Flevoland moeten reguliere zorg afschalen

De ziekenhuizen gaan de reguliere zorg met 20 procent afbouwen. Beeld Jakob van Vliet

Het gaat om niet-urgente afspraken, ingrepen of operaties. De spoedzorg gaat, net als bij de eerste coronagolf, gewoon door. Dat zegt een van de voorzitters van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) Noord-Holland en Flevoland, Frank Bloemers, tevens traumachirurg bij Amsterdam UMC. “Het is geen tsunami, maar het is wel vloed. Het water staat ons tot de lippen.”

Hoewel het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) helpt om patiënten over het land te verspreiden, lukt het de ziekenhuizen met de toestroom van de Covidpatiënten niet om de gewone zorg 100 procent door te laten gaan. “Alleen vandaag al hebben we al vier patiënten uitgeplaatst.” De afgelopen weken zijn er al ‘enkele tientallen’ patiënten buiten de regio naar ziekenhuizen overgeplaatst. “De afgelopen dagen hebben we iemand naar een ziekenhuis in Groningen gebracht, er is een patiënt naar Ede gegaan en een patiënt naar Maastricht. Een patiënt van de ic hebben we vandaag naar Breda overgebracht.”

40 procent

Aanvankelijk was de hoop en de verwachting dat de regio de reguliere zorg nog even overeind zou kunnen houden, omdat de ziekenhuizen in delen van het land waar het virus minder drukt, zouden kunnen bijspringen bij het overnemen van patiënten. Volgens Bloemers doet iedereen zijn best, maar blijkt de praktijk weerbarstiger dan het plan op papier. “Iedereen wil wel helpen, daar gaat het niet om. Maar het geeft ook een heel grote druk op de organisatie, vanwege het inzetten van beschermingsmiddelen en dat soort zaken. Dat ervaar ik ook wel.”

Als de ziekenhuizen in de regio verder onder druk komen te staan, dan is de volgende stap dat er voor 40 procent in de reguliere zorg wordt afgeschaald, zegt Bloemers.

Er liggen landelijk 892 patiënten met Covid-19 in het ziekenhuis, 82 meer dan zondag. Op de coronaverpleegafdelingen liggen er 715, en 177 liggen op de ic. Als de stijging in opnames doorzet, dan liggen er binnen een paar dagen 1000 coronapatiënten in het ziekenhuis, zegt Ernst Kuipers, voorzitter van het LCPS. Begin volgende week zou het om 1100 patiënten gaan.

Tekort aan verpleegkundigen

De intensieve zorg voor steeds meer Covidpatiënten is niet vol te houden naast het ‘gewone werk’ in de ziekenhuizen. Het grootste probleem is volgens Bloemers het tekort aan verpleegkundigen. Als er meer Covidpatiënten in het ziekenhuis komen, dan moeten er ook meer verpleegkundigen aan het bed staan. Die moeten van andere ziekenhuisafdelingen komen, waardoor dáár gaten in de roosters ontstaan.

Aan gebouwen, apparaten en bedden geen gebrek. “Daarvan hebben we genoeg, maar als je te weinig verpleegkundigen hebt, dan loop je tegen een grens aan. Die hebben we nu bereikt.”