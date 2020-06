Alle standjes toegestaan: tienduizenden prostituees mogen weer aan het werk

Raamprostituee op de Wallen in Amsterdam. Beeld ANP/Wiggerman

Felicia's toekomst in Nederland hing lange tijd aan een zijden draadje. Door de coronamaatregelen mocht zij de afgelopen maanden geen enkele klant ontvangen. Seks op anderhalve meter afstand is onmogelijk, en dus kwam er geen cent binnen bij de geboren Roemeense. Haar hoge huur en vaste lasten kon ze bijna niet meer betalen.

“Ik had gelukkig nog wat spaargeld, maar ik maakte me wel flink zorgen,” zegt ze. “Sekswerkers hebben het niet zo breed, en als er dan ook nog een crisis aan komt waaien, is dat voor heel veel dames in onze branche de fatale klap.”

De Wallen, tot voor kort het drukste stukje ­Amsterdam, zijn als gevolg van de crisis gedegradeerd tot een spookwijk met verlaten straten. Veel sekswerkers zijn inmiddels vertrokken naar hun vaderland, veelal in Oost-Europa. “Ze hadden geen geld meer en moesten terug naar hun familie om daar te overleven,” verzucht Felicia. “Ze voelden zich door het kabinet in de steek gelaten. Bijna alle contactberoepen mochten weer van start gaan, behalve wij.”

Brandbrief

Veel sekswerkers belandden mede om die reden in de illegaliteit, weet Felicia. “Het is een feit dat sekswerkers de afgelopen maanden gewoon stiekem zijn doorgegaan. Hoe langer dit verbod zou duren, hoe meer de illegaliteit zou toenemen, met alle gevolgen van dien.”

Langzaam maar zeker werd Felicia het gebrek aan steun zat. Als voorzitter van Red Light United, de belangenvereniging van sekswerkers op de Amsterdamse Wallen, stuurde ze een brandbrief aan het kabinet over het ontbreken van visie en financiële ondersteuning. Dat leverde uiteindelijk wat geld op, maar lang niet genoeg om aan de hoge kosten van onder meer de huur van panden te voldoen.



Nu, na lang aandringen, lijkt het einde van de malaise in zicht. Felicia mag woensdag (1 juli) haar eerste klanten weer ontvangen. Ze heeft er zin in, zegt ze. “Maar het voelt ook onwennig, omdat je maandenlang niks hebt kunnen doen. Maar we zijn er helemaal klaar voor. We hebben een mooi protocol opgesteld met verschillende partijen.” Hier heeft ook de GGD naar gekeken en zijn goedkeuring voor gegeven.

Moira Mona in een studio. De sekswerker zette zich ervoor in dat bedrijven binnen de sekswerkersbranche eerder open mogen. Beeld ANP

Alle standjes toegestaan

Belangrijk is dat er van tevoren wordt gecheckt of een klant klachten heeft. Als die controle vooraf goed wordt gedaan, zijn er geen beperkingen. Ook niet als het gaat om bepaalde handelingen of standjes. “We hebben er uitvoerig advies over gevraagd aan het RIVM, welke standjes wel en niet. Maar daar kwam toch geen nadere duiding,” grapte Rutte woensdag nog. Volgens Felicia zijn er voor haar inderdaad geen beperkingen, zolang alles maar veilig gebeurt. “Orale seks mag dus bijvoorbeeld, maar wel met een condoom om.”



Nederland telt in totaal twaalf steden met raamprostitutie. Naast De Wallen in Amsterdam zijn vooral Leeuwarden, Alkmaar, Groningen en Den Haag bekend. Felicia heeft geen idee of het in Amsterdam meteen storm zal lopen. “Voor mij is het ook niet zozeer belangrijk hoeveel klanten ik per dag heb. Ik ben allang blij als ik drie of vier klanten heb die goed zijn. Mijn vriend steunt mij hierin. Hij is blij dat ik weer aan het werk kan. En ik ook, want ik heb het toch wel gemist. Het intieme contact met mensen, dat is gewoon fijn.”

Coronamaatregelen in een raambordeel. ANP REMKO DE WAAL Beeld ANP

Risico op corona

Bang om besmet te raken met corona is de Roemeense niet. In het protocol is onder meer vastgelegd dat het bedlinnen wordt vervangen na iedere klant. Een mondkapje dragen is volgens Felicia niet verplicht. “Maar we doen er wel alles aan om het risico op een besmetting zoveel mogelijk te verkleinen. We reinigen na iedere sessie grondig de hele kamer. Poetsen alle voorwerpen, wassen goed onze handen en lichaam en inspecteren onze klanten vooraf goed. Natuurlijk bestaat er een kans dat je het virus oploopt, maar dat kan ook als je in de Albert Heijn staat. Alles is beter dan opgesloten in je appartement zitten, zoals de afgelopen maanden het geval was.”

Felicia verwacht niet dat de prijzen de pan uit zullen rijzen. “Ik zelf zal gewoon dezelfde prijzen hanteren. Iedere sekswerker op de Wallen is onafhankelijk en bepaalt haar eigen prijs, maar ik denk niet dat de dames veel meer zullen gaan vragen. We moeten het wel een beetje fatsoenlijk houden.”

Of de gemeente blij is dat Felicia weer aan de slag mag? “Nee, dat denk ik niet. Ze zijn al een tijdje bezig om ons hier weg te krijgen. Dat proberen ze allemaal netjes te verwoorden als het gaat om vrouwenrechten, maar ons welzijn staat echt niet voorop. Echt niet.”

Raamprostitutie, een historisch fenomeen in Amsterdam, is wat burgemeester Halsema betreft minder vanzelfsprekend geworden. “Het gaat in toenemende mate gepaard met het vernederen van vrouwen door grote groepen toeristen,” zei Halsema vorig jaar nog.

‘Zonder hulp had ik mensen moeten ontslaan’ Veel sekswerkers hebben een beroep gedaan op de financiële regeling voor zelfstandige ondernemers die de gemeente uitvoert in opdracht van het kabinet. “Ik ben al een maand lang een paar uur per dag bezig om die regeling aan te vragen,” zegt Eric Hamaker van Red Light Tax die de financiën van veel sekswerkers regelt. Ook sekswerker Sanne heeft een aanvraag ingediend. “Ik heb nog niets gehoord. Maar met deze ­bijdrage, moet ik het even redden.”



Zelfstandige ondernemers die alleenstaand zijn, ontvangen 1050 euro per maand, samenwonenden 1500 euro. Dit geldt tot 1 juni. Hamaker: “Sekswerkers hebben veelal hoge huren, zeker 1000 euro per maand. Dan houden ze weinig over.”



Ondernemers op de Wallen, zoals de erotische theaters en verhuurders van ramen, hebben een beroep gedaan op de overbruggingsregeling, waarbij het Rijk 90 procent van de lonen voor zijn rekening neemt. “Zonder die hulp had ik negen mensen op straat moeten zetten, zoals schoonmakers,” zegt raamexploitant Masten Stavast.