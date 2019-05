Alle seks tegen de wil wordt strafbaar

Nu is seks pas strafbaar als er dwang aan te pas komt. Beeld -

Dat voorstel wil minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) doen. Het doel is om vooral kwets­bare vrouwen en mannen beter te beschermen tegen ongewenst ­lichamelijk contact.

Een aanscherping van de wet is nodig om slachtoffers die uit angst ‘bevriezen’ en niet protesteren beter te beschermen, vindt de minister. Ook mogen opdringerige onverlaten niet langer ongestoord hun gang kunnen gaan op straat en op internet.

Nu is seks pas strafbaar als er dwang aan te pas komt. Dat betekent bijna altijd dat het slachtoffer zich verzet moet hebben. Maar een groot deel van de slachtoffers verstijft uit angst en is niet in staat zich te verweren of zelfs te protesteren, zeggen onderzoekers.

Grapperhaus: “Seks is vrijwillig, dat is de norm. Straks ben je strafbaar als je weet of op grond van de feiten en omstandigheden behoort te weten dat de seksuele handelingen tegen de wil van de ander zijn.”

Signaal

Als de ander zich niet helder uitspreekt, moet iedereen eerst onderzoeken of diegene wel seksueel contact wil. Door bijvoorbeeld de ander op dat moment te vragen of die het contact wel prettig vindt en wil doorgaan, wordt duidelijk of iemand instemt. “Als je je daar niets van aantrekt kan sprake zijn van strafbaar gedrag. Immers, je behoorde te weten dat het tegen de wil van de ander was,” zegt de minister.

Ook wordt seksuele intimidatie strafbaar. Daarmee wil Grapperhaus een duidelijk signaal afgeven dat seksuele intimidatie van anderen in het openbaar niet acceptabel is.

Zo komt het voor dat vrouwen zich anders gaan kleden of bepaalde straten ontwijken. Online worden regelmatig op publieke plaatsen, zoals sociale media of chatsites, seksueel getinte opmerkingen gemaakt. “Die hebben vaak een grote impact op het gevoel van veiligheid of waardigheid van mensen.”

Eind 2019 wordt het exacte wetsvoorstel naar verwachting naar buiten gebracht. Het is nog niet duidelijk hoe de strafmaat of de voorstellen er precies uit gaan zien.

Schrijnende zaken

In de Tweede Kamer is veel steun voor Grapperhaus. “Dit is een belangrijke verandering,” zegt PvdA-Kamerlid Attje Kuiken. “Het is echt van de zotte om van vrouwen te eisen dat ze zich ook fysiek verzetten voordat er sprake is van een strafbaar feit. Je weet echt wel wanneer seks met wederzijdse instemming is.”

CDA-Kamerlid Madeleine van Toorenburg constateert dat er schrijnende zaken waren waarbij daders vrijkwamen omdat het slachtoffer zich niet duidelijk had verweerd. “Vooral bij kwetsbare mensen moeten we zorgen dat zij op geen enkele manier worden gedwongen tot seksuele daden die ze niet willen, maar waar­tegen ze zich niet kunnen verzetten.”