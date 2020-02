‘Alle Oekraïense aanklagers MH17-onderzoek uit functie gezet’

De cockpit van de MH17. Beeld AFP

Van de zes officieren van justitie die samen de Oekraïense MH17-sectie vormden, zijn er vijf ontslagen, aldus de krant. Van de zes is Oleh Peresada nog wel betrokken bij het onderzoek, maar geen officier van justitie meer. Het Landelijk Parket zegt in een reactie aan NRC dat Nederland de garantie heeft gekregen dat Peresada verbonden blijft aan het JIT. “Daarmee is het historisch besef van dit onderzoek gewaarborgd,” aldus het Landelijk Parket.

Volgens de betrokken officieren is hun vertrek een zware klap voor het verdere onderzoek naar de ramp met vlucht MH17 van Malaysia Airlines. Op 9 maart begint in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol het MH17-proces. Het Openbaar Ministerie vervolgt drie Russen en een Oekraïner voor het neerhalen van het toestel op 17 juli 2014. De vier worden verdacht van moord.

Betrokkenen stellen in NRC dat de schade voor het komende proces zal meevallen, aangezien de officieren hun dossiers afgelopen zomer al hebben afgerond. Voor het onderzoek naar nieuwe verdachten kan de reorganisatie wel een probleem vormen. Onderzoeker Roman Hosjovsky zegt in de krant dat zijn opvolgers minstens een jaar nodig hebben om zich in te lezen: “Niemand kent het dossier dat wij in vijf jaar hebben opgebouwd.”

Reorganisatie

Het ontslag van de officieren is het gevolg van een grootscheepse reorganisatie bij het openbaar ministerie in Oekraïne. Die wordt uitgevoerd onder de noemer van corruptiebestrijding, een van de belangrijkste thema’s van de regering van president Volodymyr Zelensky. Inmiddels zijn 710 van de 1339 officieren in het parket-generaal weg. NRC schrijft dat ‘uit gesprekken met Oekraïense officieren blijkt dat de reorganisatie niet eerlijk verliep en erop gericht was om zoveel mogelijk aanklagers te laten afvloeien’.

Bij de ramp met vlucht MH17 van Malaysia Airlines op 17 juli 2014 kwamen 298 mensen om het leven, onder wie 193 Nederlanders.