Alle medaillewinnaars gehuldigd, maar Sifan Hassan is veruit de populairste

Sifan Hassan wordt geridderd tijdens de huldiging van de medaillewinnaars in Sportpark Zuiderpark. Beeld ANP

Sifan Hassan is duidelijk de populairste Nederlandse medaillewinnaar. Ze is de enige die een luid applaus krijgt van de enkele tientallen aanwezige fans als ze de oranje loper voor de Sportcampus Zuiderpark in Den Haag betreedt. Daar worden de olympische helden gehuldigd door premier Rutte, staatssecretaris Paul Blokhuis (Sport) en burgemeester Jan van Zanen.

Hassan arriveert, als koningin van de Spelen, apart. De rest van de medaillewinnaars is een halfuurtje eerder al aangekomen in een grote touringcar. “Sifan, Sifan!’’ schreeuwen de fotografen. Aanvankelijk moeten ze het doen met kiekjes zonder medailles.

“Die drie medailles zijn veel te zwaar om de hele tijd om mijn nek te hebben, bijna drie kilo,” zegt Hassan. Maar dan komt haar coach de medailles brengen. Hassan pakt ze aan en hangt ze om de nek. Trots poseert ze met haar oogst van twee keer goud (op de 5000 en 10.000 meter) en eenmaal brons (1500 meter).

Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) praat met Sifan Hassan tijdens de huldiging. Beeld ANP

‘Dit is zo bijzonder’

Hassan heeft inmiddels best goed kunnen uitrusten: “ik heb lang geslapen.” Ze kan haar prestaties nog steeds nauwelijks bevatten. “Dit is zo bijzonder, ik heb zo hard gewerkt,” zegt ze met een lach. Het enthousiasme uit Nederland heeft ze prima meegekregen, vertelt ze. “Na de 5000 meter en 1500 meter heb ik daar een stukje van teruggekeken. Het was een extra motivatie voor me!” Ze is wat onwennig in haar pak. “Ik heb nog nooit zo’n pak gedragen. Maar het is mooi dat oranje!”

Hassans aankomst wordt bekeken door Sehani Terefe en haar zoon Jaarmiya uit Den Haag. Ze hebben een Ethiopische en een Nederlandse vlag meegenomen. “Ik kom net als Sifan oorspronkelijk uit Ethiopië, ook nog uit dezelfde streek, Oromia. Daar komen heel veel goede hardlopers vandaan!” Ze sprongen op de bank bij Hassans optredens, vertelt Jaarmiya. “Sifan is alles voor ons, we zijn supertrots.”

De Ethiopische fan Sehani Terefe (midden met vlag) en haar zoon Jaarmiya Terefe (rechts). Links Bontu Akasi met kind. Beeld AD

Hard toe aan rust

Hoewel Hassan een van de grootste blikvangers is, krijgen de andere medaillewinnaars ook aandacht. Shanne Braspennincx (goud op de keirin) poseert met haar vriend Jeffrey Hoogland (goud teamsprint, zilver sprint) op de oranje loper. “Echt bizar wat we hebben losgemaakt, ik laat het op me afkomen”, zegt Braspennincx. Vriend Hoogland staat na de spelen nog een zware klus te wachten. “Ik moet verhuizen, mijn hele huis moet leeg.”

Baankeizer Harrie Lavreysen, net als Sifan Hassan winnaar van twee keer goud en een keer brons, heeft zin in de huldigingen. Tegelijk is hij hard toe aan rust. “Gisteren heb ik bij terugkomst mijn familie ontmoet, maar ik ben nog niet thuis geweest. Ik ga straks mijn telefoon wegleggen en een tijd helemaal niets doen.”

Zilveren marathon man Abdi Nageeye begint steeds beter te beseffen wat hij losmaakte. De beelden waarop hij zijn Belgische maatje Bashir Abdi naar brons sleepte, gingen de wereld over. “Na afloop was het snel, snel en werd ik geleefd: de eindceremonie en de medailleceremonie en daarna het vliegtuig in. Toen ik mijn mobiel aanzette en alle reacties las, begon het binnen te komen.” Zijn zilveren race heeft erin gehakt. “Ik ben nog steeds niet hersteld’’, wijst hij naar zijn linkerbeen.

Abdi Nageeye en Sifan Hassan. Beeld ANP

Rutte ‘spoorde aan’

Baanwielrenster Kirsten Wild (brons op onderdeel omnium) heeft genoten van de busrit naar de huldiging. “Heel bijzonder om met al die kampioenen in één bus te zitten.” Net als Hassan moet ze wennen aan haar pak. “Het is weer eens wat anders dan een trainingspak.” Dat de huldiging zonder publiek is, vindt ze jammer. “Gelukkig kunnen mensen via tv en livestream meekijken.”

Chef de mission Pieter van den Hoogenband – zelf drievoudig gouden medaillewinnaar – is supertrots op de 36 medailles (10 goud, 12 zilver en 14 brons) van zijn TeamNL. “Maar het mooiste vind ik dat heel Nederland zo heeft genoten en meegeleefd. Toen ik mijn auto parkeerde en hierheen wandelde, werd ik door allerlei mensen aangeklampt. Echt supermooi.” Hij hoopt dat veel kinderen geïnspireerd raken om nu ook te gaan sporten. “Zo is het met mij ook gegaan toen ik als 10-jarig jongetje naar de Spelen van Seoul in 1988 keek. Dat motiveerde me enorm, uiteindelijk bleek zwemmen voor mij de sport.”

Het geheime wapen

Van den Hoogenband ziet uit naar de huldiging door koning Willem-Alexander later vandaag. “De koning is normaal altijd het geheime wapen van de Nederlandse ploeg. De koningin en hij zijn enorme sportfans die alles zien. Normaal komt hij altijd kijken en bezoekt hij het olympische dorp. Dat kon nu helaas door corona niet, liet hij me al vroeg weten.”

Van den Hoogenband grapt dat premier Rutte hem en TeamNL extra aanspoorde om ons land als zevende op de medailleranglijst te laten eindigen. “Met die zevende plek is Nederland het best presterende EU-land. Zo komt Rutte leuk binnen op de volgende EU-top.” Andere chefs de mission waren knap jaloers, verklapt Van Den Hoogenband. “Ik had elke ochtend overleg met alle chefs van de andere landen. Die viel het ook op hoe goed Nederland presteerde.’’

Windsurfer Kiran Badloe met zijn gouden medaille. Beeld Brunopress

Staatssecretaris Paul Blokhuis was vooral trots. “Ik ben ook een van die zeventien miljoen Nederlanders die hartstochtelijk hebben meegejuicht.” Volgens Blokhuis wierp corona een schaduw over de Spelen, maar overheerst uiteindelijk de blijdschap. “Alle credits voor de topsporters en hun coaches. Natuurlijk draagt de overheid ook een steentje bij, maar dit is hun succes.” Zelf genoot hij het meest van de prestaties van Sifan Hassan. “Ik loop zelf ook graag, vandaar dat me dat extra aansprak.”

Bij de ingang slaat Hagenees Arie Maas alle medaillewinnaars tevreden gade. “Ik ben 81 jaar en kan me de Olympische Spelen van Londen in 1948 nog herinneren. Via de radio kregen we de prestaties van Fanny Blankers-Koen mee.” Ook hij heeft het meest van Sifan Hassan genoten. “Met vallen en opstaan – letterlijk op de 1500 meter – won ze al die medailles. Prachtig!”