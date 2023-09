Alle lijsttrekkers hebben het opeens over bestaanszekerheid, maar wat bedoelen ze ermee?

Van Frans Timmermans en Henri Bontenbal tot Pieter Omtzigt en Dilan Yesilgöz, allemaal hebben ze de mond vol van bestaanszekerheid. Maar wat ze met die term bedoelen, is niet altijd even duidelijk. Vijf vragen en antwoorden over hét verkiezingsthema van 2023.

Bestaanszekerheid, wat is dat eigenlijk?

In de Dikke Van Dale zul je er vergeefs naar zoeken, maar in onze Grondwet staat het toch echt, sinds 1983. Kijk maar bij artikel 20: ‘De bestaanszekerheid der bevolking en spreiding van welvaart zijn voorwerp van zorg der overheid’, valt te lezen in het eerste lid.

Wat betekent het dan?

Zelfs het kabinet-Den Uyl leek dat niet precies te weten, toen het woord in 1975 opdook in een nota die leidde tot de latere grondwetswijziging. Het antwoord toen: ‘Wij hebben alleen een zekere notie dat er een grens is waar beneden men niet meer van bestaanszekerheid kan spreken: de armoedegrens, het bestaansminimum.’

Inmiddels is het begrip beter uitgewerkt. Zo hanteert het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) de volgende definitie: ‘De zekerheid dat je over de middelen kunt beschikken om in je levensonderhoud te kunnen voorzien.’ Dus in gewoon Nederlands zou je kunnen zeggen dat bestaanszekerheid betekent dat je je er geen zorgen over hoeft te maken dat je te weinig geld hebt om van rond te komen. De overheid moet daar volgens de Grondwet voor zorgen.

Waarom willen al die lijsttrekkers iets wat allang in de Grondwet staat?

Omdat de bestaanszekerheid voor iedereen nu niet goed geregeld is. Dat vinden niet alleen die lijsttrekkers, maar dat is ook de boodschap van een aantal regeringsadviseurs. Zo ligt er sinds een aantal maanden een belangrijk advies om het sociaal minimum te verhogen.

Voor het eerst is namelijk uitgerekend of de uitkeringen die er nu zijn wel hoog genoeg zijn om van rond te komen. Dat blijkt niet het geval te zijn. Vooral stellen met kinderen die op de bijstand zijn aangewezen, komen maandelijks tot wel 500 euro tekort.

Niet alleen lagere inkomens worden in hun bestaanszekerheid bedreigd. Ook bij de middeninkomens zijn er mensen die door het ijs zakken, vooral als ze hun baan verliezen, scheiden of kinderen krijgen, constateerde de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid.

Zijn al die partijen het daarover eens?

Niet helemaal. En dat heeft vooral te maken met de doelgroepen die de afzonderlijke partijen willen bedienen. Zo is de VVD vooral bezorgd om de bestaanszekerheid van ‘werkende armen’, zei lijsttrekker Dilan Yesilgöz bij de presentatie van het VVD-programma. Het CDA van Henri Bontenbal richt zich juist op ‘gezinnen’. En GroenLinks-PvdA wil er onder leiding van Frans Timmermans voor zorgen dat ‘iedereen voldoende inkomen krijgt om een waardig bestaan te kunnen leiden’.

Pieter Omtzigt zegt met zijn nieuwe partij Nieuw Sociaal Contract (NSC) van bestaanszekerheid een ‘prioriteit’ te willen maken, omdat Nederlanders volgens hem steeds meer moeite hebben met het vinden van werk met voldoende inkomen, goede huisvesting, of betaalbare zorg.

Wat willen die partijen doen om de bestaanszekerheid te vergroten?

Hier tapt elke partij deels uit een ander vaatje. De VVD wil bijvoorbeeld ‘gerichte belastingverlagingen’ en meer kansen om door te groeien naar betere banen. Ook het CDA wil minder loonbelasting, maar zet daarnaast vooral in op verhoging van de kinderbijslag en het kindgebonden budget. GroenLinks-PvdA wil zelfs een bestaanszekerheidswet, met bijvoorbeeld hogere uitkeringen.

Pieter Omtzigt moet zijn plannen nog bekendmaken, maar daarin zal ongetwijfeld staan dat het minimumloon omhoog moet.

De verhoging van het minimumloon is de gemene deler van de partijen: de historische verhoging met 10 procent in 2023 was te weinig, dus pleiten veel partijen voor verdere verhoging van het minimumloon. GroenLinks-PvdA en SP zijn met een gewenst uurloon van 16 euro tot dusver wel een stuk concreter dan de andere partijen. VVD en CDA zeggen weliswaar ook dat het minimumloon omhoog moet, maar over de mate van verhoging wordt in hun verkiezingsprogramma’s nog niet gerept.