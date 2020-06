Alle klanten KLM met een voucher kunnen geld terugvragen

Beeld ANP

De luchtvaartmaatschappijen benadrukken dat gezien de omvang van de crisis en het aantal annuleringen, het langer duurt dan normaal om de transacties te verwerken.

Volgens het Europees passagiersrecht moet een reiziger bij een geschrapte vlucht kunnen kiezen of hij zijn geld terugkrijgt of dat hij omboekt. Verschillende Europese landen hebben de afgelopen tijd het gebruik van een voucher als enig alternatief toegestaan. Ook Nederland. Dat is in strijd met de wet, benadrukte de Europese Commissie al eerder.

Hierop konden KLM en dochterbedrijf Transavia niet anders dan hun beleid aanpassen. De afgelopen tijd verstrekte de maatschappijen op grote schaal vouchers aan klanten van wie de vlucht niet doorging wegens de uitbraak van corona. Als zij de bon niet verzilveren, krijgen zij pas na twaalf maanden hun geld terug.