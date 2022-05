Alle homoseksuele mannen mogen straks bloed doneren – mits de seks veilig is

Mensen doneren bloedplasma aan Sanquin. Beeld REUTERS

Bloedbank Sanquin gaat het besluit of iemand wel of geen donor mag worden vanaf januari volgend jaar baseren op een vragenlijst over iemands gedrag. Op basis daarvan moet straks duidelijk worden of mensen die bloed willen doneren door hun gedrag wel of geen verhoogd risico lopen. Een belangrijke vraag is bijvoorbeeld of iemand die wisselende bedpartners heeft, altijd een condoom gebruikt.

Minister Kuipers noemt de nieuwe richtlijn ‘een belangrijke verandering’, zo laat hij weten bij aankomst voor de wekelijkse ministerraad. “Ik ben er ook blij mee. Het betekent dat bloeddonatie mogelijk wordt voor homo’s die veilige seks hebben. Ik hoop dat het zal leiden tot een aanzienlijke toename van het aantal mensen dat bloed doneert. Dat is ontzettend belangrijk.” Daaraan voegt hij toe dat artsen op deze manier nog steeds kunnen verzekeren dat gedoneerd bloed veilig is.

Discriminatie

Tot 2015 werden mannen die seks hadden met andere mannen beoordeeld als risicogroep en waren daardoor uitgesloten van het doneren van bloed. De redenatie daarachter was dat zij statistisch een hoger risico lopen op infectieziekten als het seksueel overdraagbare hiv-virus, dat aids veroorzaakt. Door veel homoseksuele mannen werd dat als discriminatie ervaren.

Eerder werden de regels al aangepast, waardoor mannen die vier maanden geen seks hadden gehad met een man wél bloed mochten doneren. Na onderzoek werden daar vorig jaar mannen in een ‘duurzame monogame relatie’ – een relatie langer dan een jaar – aan toegevoegd. Nu worden die eisen dus volledig losgelaten en wordt een vragenlijst over (seksueel) gedrag leidend in het wel of niet uitsluiten van bloeddonatie.