Alle grote energiebedrijven zwichten; hogere energieprijs uitgesteld

De kolencentrale van RWE/Essent bij de Eemshaven. Beeld ANP

Essent, het grootste energiebedrijf van Nederland (2,5 miljoen klanten), en Vattenfall (2 miljoen klanten) hadden zich niet gehouden aan de wettelijke termijn van dertig dagen voor het inlichten van klanten. Zaterdag 1 oktober wilden de bedrijven de energietarieven fors verhogen terwijl de klanten dat pas afgelopen weken te horen kregen. Autoriteit Consument & Markt (ACM) dreigde met boetes en de energiebedrijven vreesden overspoeld te worden met bezwaren van boze klanten.

Essent

Essent voert de prijsverhogingen nu per 7 november in. Dat kan in theorie klanten enkele tientallen euro’s op de energierekening schelen. Maar het bedrijf betwijfelt dat. ‘Met het in acht nemen van de dertig dagen termijn, betalen klanten van Essent de totale tariefsverhoging van het vierde kwartaal niet over drie maanden, maar wordt de gehele verhoging van het vierde kwartaal verdeeld over de resterende twee maanden van 2022,’ meldt het bedrijf. De prijsverhoging gaat dus later in, maar die prijzen die vóór 8 oktober bekend worden zullen nóg hoger worden.

Vattenfall en Eneco pakken het anders aan en laten de prijsverhoging ingaan 30 dagen nadat de klant werd geïnformeerd. Klanten die bijvoorbeeld 14 september de aankondiging kregen van hogere prijzen per 1 oktober zullen dat tarief nu pas vanaf 15 oktober gaan betalen. Vattenfall en Eneco verhogen de eerder gecommuniceerde tarieven niet.

Geschillencommissie

Ook een aantal kleinere energiebedrijven hebben de dertig dagen niet in acht genomen. ACM adviseert consumenten om bezwaar te maken en naar de Geschillencommissie te stappen als een energiebedrijf de termijn niet respecteert.

Het verweer van de energiemaatschappijen is dat klanten over kunnen stappen als de tarieven niet bevallen. Maar dat is in de praktijk onmogelijk. Er zijn geen aanbieders van energiecontracten vanwege de hoge prijzen. Wie toch wil overstappen krijgt tarieven voorgeschoteld die bijna twee keer hoger zijn dan de huidige marktprijzen.

Onrust onder klanten

Essent is niet te spreken over de rol van toezichthouder ACM en vindt dat de tariefswijziging conform de regels was aangekondigd. “Ofschoon deze tariefswijziging volgens de regels geldig is aangekondigd, heeft dit mede naar aanleiding van berichten door de ACM geleid tot onrust onder klanten. Daarom past Essent de ingangsdatum aan,’ meldt het bedrijf.

Vattenfall zegt vooral ‘duidelijkheid voor de klanten te willen scheppen’ maar reageert ook gepikeerd: “Wij handelen in het belang van onze klanten, houden ons aan de wet en onderstrepen het statement van Energie-Nederland dat deze dertigdagentermijn voor tariefwijziging niet in de wet is vastgelegd. We hebben daarom met verbazing de afgelopen dagen de mediaberichtgeving gevolgd.”

Voorbeeldbrief

ACM heeft een voorbeeldbrief op de site geplaatst die de consument naar het energiebedrijf kan sturen als er een loopje met de termijnen wordt genomen. Die voorbeeldbrief is in een paar dagen al ruim een kwart miljoen keer gedownload.

De zaken die consumenten afgelopen maanden bij de Geschillencommissie voerden werden voor zover bekend allemaal gewonnen. Energiebedrijven werden gedwongen om de tariefsverhoging uit te stellen tot aan de dertigdagentermijn was voldaan. Bovendien moesten de bedrijven de ‘geschilkosten’ van 52,50 euro betalen.

Alle prijsverhogingen aanvechtbaar

Met alleen het uitstellen van de prijsverhogingen per 1 oktober zijn de bedrijven er overigens nog niet. Consumenten kunnen tot 12 maanden na dato de te laat gemelde prijsverhoging aanvechten bij de geschillencommissie. Dus alle prijsverhogingen die afgelopen 12 maanden werden doorgevoerd en die niet tijdig werden gemeld zijn aanvechtbaar.

Dat kan ook als het energiebedrijf de wettelijke termijn van 30 dagen niet heeft gehanteerd bij het verlagen van de terugleververgoeding. Eneco verlaagde die vergoeding vanaf 5 september drastisch. De vergoeding was altijd het reguliere stroomtarief exclusief belasting maar werd verlaagd naar 9 cent per kWh. Ook die verlaging werd te laat gemeld aan consumenten.

Een procedure bij de Geschillencommissie duurt 4 tot 6 maanden en bestaat uit een schriftelijk deel en een zitting. De commissie ziet nog geen stijging in het aantal zaken, maar dat komt omdat energiebedrijven twee weken hebben om te reageren op de klacht van een klant voordat de weg naar de Geschillencommissie openstaat.