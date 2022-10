Alle elftallen Turks-Amsterdamse voetbalclub geschorst vanwege hoge aantal tuchtzaken

Beeld Getty Images

Dat bevestigt een woordvoerder van de voetbalbond na berichtgeving van Het Amsterdamsche Voetbal. De KNVB wil niet verder uitweiden over wat voor zaken het gaat, omdat die eerst onderzocht moeten worden door de onafhankelijke tuchtcommissie. “Maar door de hoeveelheid tuchtzaken willen we nu eerst met de club in gesprek voordat ze weer kunnen voetballen.” Clubs of personen die op of rondom het veld onbehoorlijk gedrag vertonen, kunnen in aanraking komen met de tuchtrechtspraak van de KNVB.

Sturen

De club die zijn wedstrijden op sportpark Ookmeer speelt, zit al enige tijd in het ‘traject risico-aanpak’ van de voetbalbond waar zogenoemde ‘risicoverenigingen’ in zitten. Dat zijn clubs die vaak met ‘wanordelijkheden’ te maken hebben. Dat traject bestaat uit een aantal fases.

De KNVB probeert dan onder andere om samen met de club de problemen op te lossen. Momenteel zit het traject van AGB in de fase ‘sturen’; als de problemen aanhouden kan worden overgegaan tot ‘straffen’.

Het besluit is volgens de KNVB niet lichtvaardig genomen. “Het is een opeenstapeling. Er kunnen wel eens individuen over de schreef gaan, maar het kan niet zo zijn dat het constant gebeurt,” aldus de woordvoerder.

Juridische houdbaarheid

AGB schrijft op zijn eigen website het niet eens te zijn met de beslissing van de voetbalbond. ‘Ondanks de voortdurende inzet van het bestuur en de vrijwilligers van AGB meent de KNVB dat het aantal tuchtzaken nog steeds toeneemt. Het bestuur van AGB twijfelt sterk aan de juistheid van deze aantijging,’ schrijft Orhan Aslan, voorzitter van de club.

Daarnaast twijfelt de club aan de ‘juridische houdbaarheid’ van het besluit om alle teams nu voor een weekend te schorsen. Ook ‘de jeugdelftallen en hun jonge spelers die niets met de betreffende voorvallen te maken hebben’ worden daardoor gedupeerd, aldus de voorzitter. Om het besluit aan te vechten heeft de club voormalig profvoetballer en advocaat Keje Molenaar in de arm genomen. Hij zal de club vanaf nu ‘verder begeleiden en adviseren’.

Uitwedstrijd

Het eerste zaterdagelftal van de club komt uit in de vierde klasse. Door de schorsing gaat de uitwedstrijd tegen De Meteoor zaterdag niet door. Het eerste zondagelftal ziet de uitwedstrijd tegen Hoofddorp in de eerste klasse niet doorgaan. Of AGB volgende week weer mag voetballen is nog niet bekend.