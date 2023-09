Alle demonstranten van de A12 in Den haag verwijderd

De politie begint met het weghalen van klimaatactivisten van Extinction Rebellion die de Utrechtsebaan op de A12 in Den Haag blokkeren. Beeld ANP

Eerder zaterdagmiddag werden al waterkanonnen ingezet tegen aanhangers van Extinction Rebellion. Ongeveer anderhalf uur na het begin van het protest kregen de demonstranten opdracht de snelweg te verlaten. Toen ze dat niet deden, begonnen de waterwerpers met spuiten.

De demonstranten bleven zitten onder de straal water. Ze hadden paraplu’s meegenomen. Ook dansten ze, juichten ze en maakten ze muziek. Ook bij vorige blokkades zette de politie de waterwerpers in, en ook toen bleven de demonstranten zitten.

Vlak voor het middaguur liepen enkele duizenden mensen de snelweg op. Extinction Rebellion wil vanaf zaterdag elke dag de A12 in Den Haag blokkeren, totdat de overheid stopt met regelingen waarvan de fossiele industrie profiteert.

10.000 man

De gemeente schat dat er ‘maximaal 9000' mensen op de snelweg A12 zaten of ernaast stonden. Verder denken de Haagse autoriteiten dat ongeveer 1500 mensen een steundemonstratie in de buurt van station Den Haag Centraal hebben bijgewoond. In totaal komt dat neer op ‘tussen de 10.000 en maximaal 12.000 mensen’, aldus de gemeente.

De organisatoren hebben een iets hogere inschatting. Zij denken dat er ongeveer 16.000 mensen op de A12 zaten, twee keer zo veel als bij de vorige blokkade van de snelweg. Verder schatten ze dat er ongeveer 4000 mensen bij de steundemonstratie waren. Dat zou neerkomen op zo’n 20.000 mensen, en volgens Milieudefensie zouden het er 25.000 kunnen zijn.

De gemeente Den Haag liet zaterdagmiddag weten: “Actievoerders hebben de A12/Utrechtsebaan betreden. Deze blokkade is niet toegestaan.” De gemeente riep de demonstranten op naar een toegestaan steunprotest tegenover station Den Haag Centraal te gaan.

Steunprotest

Op het moment dat aanhangers van Extinction Rebellion begonnen aan de blokkade van de snelweg A12, klonk enkele honderden meters verderop een applaus voor hen. Daar houden medestanders een steunprotest, tegenover station Den Haag Centraal, aan de andere kant van het Malieveld. Mensen hebben borden bij zich met teksten als ‘stop fossil fuel’ en ‘mijn toekomst is groen, niet grijs’.