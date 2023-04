Algemeen directeur Getir: ‘Als ons onrecht wordt aangedaan, zullen we daartegen knokken’

Florian Brunsting, general manager van Getir in Nederland. Beeld Jakob van Vliet

Wat zijn jullie grootste problemen met het nieuwe bestemmingsplan?

“Ons grootste probleem ermee is dat wij anders behandeld worden dan vergelijkbare concepten. Bezorgers van sushi en pizza’s vallen buiten deze regels, ze worden alleen maar voor ons gemaakt en daardoor kunnen wij ons straks alleen nog aan de rand van de stad vestigen. Wij denken dat de gemeente Amsterdam dat helemaal niet mag doen. Ook ontstaat hierdoor oneerlijke concurrentie met supermarkten die wel vanuit de binnenstad kunnen bezorgen. Dat maakt dit plan oneerlijk en onrechtmatig. We horen gelijk behandeld te worden.”

Staat door dit nieuwe bestemmingsplan de toekomst van flitsbezorging in Amsterdam op het spel?

“Zeker. Als wij moeten gaan bezorgen vanaf de rand van de stad, zitten we te ver van onze klanten, kunnen we minder bestellingen per uur bezorgen en komt het bedrijfsmodel onder druk te staan. Het is dan nog maar de vraag of het rendabel is en of er toekomst voor ons is in Amsterdam. Dat is heel zorgelijk. Er werken honderden bezorgers in loondienst bij Getir, wij bieden ze een alternatief voor de platformeconomie. Hun baan staat op het spel.”

Is er in het begin te veel ingezet op groei en te weinig op goede relaties met buurten en gemeente?

“Ik denk dat we in de afgelopen periode veel ­geleerd hebben. We zijn gewoon begonnen en wisten niet wat er op ons af zou komen. Dankzij corona hadden we een vliegende start en wisten heel veel mensen ons te vinden. Inmiddels maakt een op de drie Amsterdammers gebruik van onze diensten en hebben we een miljoen bestellingen bezorgd. En we geven toe dat er fouten zijn gemaakt.”

“Maar we leren ook van die fouten en hebben actie ondernomen. We hebben een groot distributiecentrum geopend met als resultaat dat het aantal leveringen naar onze vestigingen toe met 70 procent gedaald is. Ook gebruiken we bewust kleinere busjes, hebben we een samenwerking met Veilig Verkeer Nederland voor onze bezorgers, inspraakavonden met buurten. Er zijn omgevingsmanagers die contact onderhouden met de omwonenden en er hangt kunst in de etalages. We gaan daarin verder dan vergelijkbare diensten zoals pizzeria’s.”

Is de overlast dan verdwenen?

“De structurele overlast die vaak genoemd wordt, is er niet meer. De problemen zijn opgelost, maar gek genoeg is het beleid alleen maar strenger geworden. In steden zoals Rotterdam en Utrecht zijn de plannen voor flitsbezorging wel gewijzigd. Daar wordt nu gezegd dat het wel in gemengde woon-werkgebieden kan. En in Amstelveen hebben GroenLinks en VVD ook aanpassingen gedaan.”

Volgende week debatteert de gemeenteraad over het bestemmingsplan. Wat verwachten jullie daarvan?

“We hopen dat er bij de raadsleden oog is voor de veranderingen die wij hebben doorgevoerd en dat er realistisch wordt gekeken naar de sector. Uiteindelijk moeten we het met zijn allen rooien. Als er een probleem is, moeten we samen kijken hoe we daar een oplossing voor kunnen vinden. En als de stad het echt niet wil, moeten de regels niet alleen voor ons, maar voor alle bedrijven gelden.”

Zullen jullie juridische stappen ondernemen als het bestemmingsplan aangenomen wordt?

“Laten we vooropstellen dat we er voor openstaan om er samen uit te komen. Met de buurt, de gemeente en stadsdelen. Dat is altijd zo geweest. Maar als ons onrecht wordt aangedaan, zullen we daartegen knokken. Er zijn genoeg drukke straten in gemengde woon-werkgebieden zoals de Weesperstraat en de Overtoom, waar we prima kunnen zitten. Wij vragen om die mogelijkheid open te houden. Voor onze medewerkers en onze klanten.”

Het bestemmingsplan Als de gemeenteraad akkoord gaat met het nieuwe bestemmingsplan zullen de distributiecentra van flitsbezorgers in Amsterdam alleen nog toegestaan zijn op bedrijventerreinen en bij hoge uitzondering in gemengde woon-werkgebieden. Gebieden met alleen de bestemming wonen zijn per definitie uitgesloten. Volgens de gemeente is namelijk gebleken dat flitsbezorging negatieve effecten kan hebben op de omgeving en passen de hubs niet in de huidige bestemmingsplannen. De Raadscommissie Ruim­telijke Ordening zal het bestemmingsplan op 12 april behandelen, waarna er op 10 mei over wordt gestemd in de gemeenteraad. De verwachting is dat het nieuwe bestemmingsplan zal worden aangenomen.

