Alexander Scholtes volgt Shula Rijxman op als wethouder Zorg in Amsterdam

D66 draagt Alexander Scholtes voor als opvolger van de eind februari vertrokken Amsterdamse wethouder Shula Rijxman. Momenteel is Scholtes stadsdeelvoorzitter in Amsterdam-Centrum. Hem staan als wethouder vooral rond zorg grote uitdagingen te wachten.

Dit keer geen konijn uit de hoge hoed, maar iemand die weet hoe de politiek in Amsterdam werkt. Als het aan D66 ligt, wordt Alexander Scholtes (40) de nieuwe wethouder Zorg, ICT en Deelnemingen.

De partij heeft daarmee gekozen voor een bestuurder die ze door en door kent. Scholtes was in het verleden achtereenvolgens fractiemedewerker, stadsdeelraadslid in Zuid, adviseur van onder meer Kajsa Ollongren tijdens haar wethouderschap (2014-2017) en sinds vorig jaar stadsdeelvoorzitter van Centrum.

Op maandagavond stemde de fractie van D66 unaniem in met zijn komst. Scholtes wordt naar alle waarschijnlijkheid volgende week al geïnstalleerd als wethouder, als de gemeenteraad ook instemt met zijn benoeming. Scholtes: “Mijn werk in het centrum ga ik missen, maar ik wil mij inzetten om de kansenongelijkheid in Amsterdam aan te pakken. Hier hebben niet alle kinderen dezelfde kansen om gezond en veilig op te groeien.”

Zorgambassadeur

Scholtes wordt de opvolger van Shula Rijxman. Zij vertrok in februari nadat ze bekend had gemaakt dat de functie haar niet lag. Op de achtergrond was ook onvrede bij ambtenaren te horen over haar bestuursstijl en dossierkennis. Rijxman zei op haar beurt dat het glazen huis dat de Stopera is niet bij haar past.

Scholtes zal daar geen last van hebben, als stadsdeelvoorzitter werkt hij vanuit hetzelfde gebouw als de wethouders en hij kent veel ambtenaren goed. Wel worden zijn portefeuilles voor hem grotendeels nieuw. Naast zijn politieke loopbaan werkte Scholtes als adviseur bij Schiphol, wat voor de portefeuille Deelnemingen handig kan zijn, maar op het gebied van Zorg en ICT heeft hij geen aantoonbare ervaring.

Met name binnen de zorg liggen grote uitdagingen. Bezuinigingen wachten, er zijn lange wachtlijsten en de zorg kampt met een groot tekort aan personeel. Voor veel oplossingen zal hij als wethouder in overleg moeten gaan met Den Haag, particuliere zorginstanties en ziektekostenverzekeraars.

Zijn taak is daarom vooral het gezicht van de zorg te zijn en als waar ambassadeur overal te trekken en sleuren voor oplossingen. In Amsterdam vallen de buurtteams en de GGD wel direct onder gemeentelijke verantwoordelijkheid. Daarmee kan hij sturen op de beste zorg voor Amsterdammers.

Binnenstadburgemeester

Het vertrek van Scholtes betekent dat voor de vierde keer in vijf jaar tijd gekeken moet worden naar een nieuwe binnenstadburgemeester, zoals de functie van stadsdeelvoorzitter Centrum ook wel wordt genoemd. In 2018 vertrok Boudewijn Oranje na twee ambtstermijnen, zijn opvolger Mascha ten Bruggencate ging na drie jaar weg om burgemeester van Heiloo te worden, terwijl Dehlia Timman vanwege persoonlijke redenen stopte.

Dit terwijl juist de binnenstadburgemeester op de Stopera een essentiële functie vervult als belangrijke adviseur voor het college. De stadsdeelvoorzitter moet het coalitiebeleid over de aanpak van de binnenstad goed laten landen in het stadsdeel, of het nu gaat om de positie van sekswerkers, een blowverbod voor toeristen of maatregelen om de drukte op de Wallen te bestrijden.

D66 laat weten een nieuwe vacature uit te zetten en dit zo spoedig mogelijk te willen regelen.

