Alexander Klöpping eist miljard terug van Apple en Google: hun apps zijn onnodig duur

Apple heerst, samen met Google, in de wereld van de smartphones en tablets. Beeld AFP

Wie een app koopt in de App Store van Apple of Google Play Store merkt het niet, maar 30 procent van de prijs gaat naar Apple of Google. Volgens de stichting App Stores Claims worden gebruikers daardoor op extra kosten gejaagd. Tot op heden hebben ze, zo is berekend, 1 miljard te veel betaald.

Voorzitter Klöpping

Voorzitter van de stichting is mediaondernemer Alexander Klöpping, oprichter en voormalig eigenaar van online krantenkiosk Blendle. Hij weet hoe het werkt en hoeveel last zijn bedrijf had van de voorwaarden die Apple en Google app-aanbieders opleggen.

Van elk digitaal artikel dat Klöpping met Blendle verkocht, ging bijna een derde naar de Amerikanen. Hij noemt de 30 procent die de techbedrijven incasseren ‘Apple-belasting’, te vergelijken met de btw die de overheid op de prijs van goederen en diensten zet. Of voor wie het nog scherper wil stellen: met beschermgeld dat de maffia afdwingt. “Je hebt er als consument niets aan. Je betaalt meer maar je krijgt er niets voor terug. Het is gewoon gemakkelijk geld verdienen voor grote Amerikaanse bedrijven.”

Apple-belasting voor dating-apps

Apple heeft afgelopen jaar de voorwaarden een beetje versoepeld. Alternatieve betaalmogelijkheden worden oogluikend toegestaan maar dat mag niet vermeld worden in de app. “De Autoriteit Consument & Markt heeft gezegd dat Apple niet langer iDeal als betalingsmiddel mag weigeren in dating-apps omdat Nederlanders iDeal moeten kunnen gebruiken.”

“iDeal rekent 3 procent voor zijn betaaldienst en alleen voor Nederland heeft Apple nu die Apple-belasting voor dating-apps verlaagd van 30 naar 27 procent, waardoor je als consument nog steeds evenveel moet betalen. Apple gaat net zo lang door met het uitoefenen van zijn marktmacht totdat iemand opstaat en het een halt toeroept.”

Goudmijn voor techgiganten

Apple en Google hebben doordat vrijwel alle smartphones en tablets op hun software werken de markt verdeeld. De twee softwarestores die eraan zijn gekoppeld, zijn onmisbaar voor makers van mobiele apps. Het zijn daardoor goudmijnen voor de techgiganten.

Vorig jaar was de omzet van de App Store 74 miljard euro en Apple houdt daarvan 15 tot 30 procent in. Google is de nummer twee met de Google Play Store voor Android telefoons, met een omzet van 42 miljard euro ook geen kleintje. Ook Google houdt 15 tot 30 procent van de omzet voor zichzelf.

‘Google en Apple vormen een duopolie’

De 15 procent rekenen de bedrijven als commissie voor de kleine app-ontwikkelaars. Wie veel verdient, gaat naar het 30 procentstarief. Die geldt voor de aankoop van de apps zelf, maar óók voor aankopen binnen die apps. “Het is geen toeval dat de tarieven gelijk zijn. De twee hebben een duopolie. Er is geen marktwerking en dat is verboden,” oordeelt Klöpping.

Alexander Klöpping van stichting App Stores Claims: 'Makkelijk geld verdienen voor techgiganten' Beeld ANP

Het verweer van de twee Amerikaanse firma’s is dat het runnen van de wereldwijde softwarewinkels geld kost. Elke app wordt beoordeeld op veiligheid en getest, zodat consumenten weten dat hem veilig kunnen gebruiken. Het gros van de apps in de stores zijn bovendien gratis, volgens Apple is de distributie ervan alleen mogelijk als er anderen zijn die wel betalen.

‘30 procent is buitenproportioneel’

“En dat zou alleen al in Nederland 1 miljard euro hebben gekost?” zegt Klöpping. “Het is totaal ongeloofwaardig dat zoveel geld nodig is om een veilige winkel te maken. Apple maakt ook een heel arbitrair onderscheid tussen appbouwers. Als je via de app van Coolblue een wasmachine koopt, hoef je geen 30 procent te betalen, maar als je binnen een game app aanvullingen verkoopt, moet je wel de Apple-belasting afdragen.”

“Apple en Google mogen best geld verdienen, maar 30 procent is buitenproportioneel veel. Ze komen ermee weg doordat er geen concurrentie is.” Klöpping denkt dat halvering van de tarieven goed mogelijk is, de techbedrijven maken dan nog steeds winst.

Harde strijd met Epic Games

De stichting App Stores Claims is niet de eerste die zich tegen de Applebelasting keert. Epic Games, bekend van onder andere het spel Fortnite, raakte vorig jaar in conflict met Apple over de betaalmethode in de app. Apple verbande Epic uit de App Store toen dat een alternatieve betaalmethode ging aanbieden. Volgens de topman van Epic zou een commissie van 8 procent genoeg moeten zijn voor Apple. De twee zijn verwikkeld in een harde juridische strijd.

Apple en Google zijn niet alleen. Microsoft en Amazon bijvoorbeeld werken ook met app-stores waar andere softwaremakers hun spullen verkopen en commissie betalen. Oók Epic heeft een store en vraagt 12 procent commissie van spelletjesmakers. Epic zegt er eerlijk bij dat daarvan bijna de helft winst is. Volgens Epic maakt Apple 80 procent winst op de verkoop van apps van derden.

Meedoen aan rechtszaak is gratis

Volgens de Europese Commissie is Apple in elk geval op muziekgebied schuldig aan machtsmisbruik. Spotify, de grote concurrent van Apple Music, moet ook afdragen aan Apple. Ook in het Verenigd Koninkrijk zijn collectieve rechtszaken tegen de twee giganten in voorbereiding. Klöpping hoopt dat andere landen volgen, zodat de druk op Google en Apple om hun verdienmodel aan te passen wordt opgevoerd. Meedoen aan de rechtszaak is gratis voor consumenten. Vermoedelijk wordt het een slepende kwestie die jaren gaat duren.