Alex S. verdiende 55.000 euro aan handel in zelfdodingspoeder: vijftien personen overleden

Rechtbanktekening van Alex S. tijdens de pro-formazitting. Beeld ANP

Dat blijkt tijdens de pro-formazitting uit onderzoek van het Openbaar Ministerie. De Eindhovenaar wordt onder meer vervolgd voor de handel in geneesmiddelen.

Justitie onderzoekt 33 gevallen waarbij mensen zelfmoord zouden hebben gepleegd met een zelfdodingsmiddel. Vijftien daarvan zouden het zogenaamde Middel X hebben gebruikt. Dat zei de officier van justitie woensdag bij de behandeling van de zaak tegen Alex S., die het middel verkocht.

Zes mensen kwamen om nadat ze Middel X bij de 28-jarige Eindhovenaar hadden gekocht. Het is nog niet duidelijk of de andere 27 mensen hun pillen ook daadwerkelijk bij Alex S. hebben gekocht.

Laconieke houding

Honderden keren moet Alex S. het zelfdodingsmiddel ‘X’ hebben verpakt in een brievenbuspakje. Hij verkocht het aan iedereen die het recht op zelfbeschikking even belangrijk vond als hijzelf. Zonder vragen te stellen ging het laatstewilmiddel, vaak samen met een antibraakmiddel de brievenbus in.

Het is vooral die laconieke houding die het OM hem aanrekent, blijkt woensdagochtend tijdens de pro-formazitting bij de rechtbank in Den Bosch. Hierdoor kon het middel ook eenvoudig worden gekocht door kwetsbare groepen zoals impulsieve jongeren en personen met psychische klachten. Uit onderzoek van het OM blijkt dat hij 55.000 euro verdiende met de handel.

Zeker 33 klanten van de Eindhovenaar zijn overleden. Bij 15 personen staat vast dat het door het laatstewilmiddel van Alex S. komt. De leeftijden liggen tussen 41 en 82 jaar. Verkoop van ‘Middel X’ is op zich niet verboden. Eindhovenaar Alex S. wordt vervolgd voor de verkoop van een antibraakmiddel, domperidon, dat in 2014 uit de schappen werd gehaald omdat het ernstige bijwerkingen kan hebben voor hartpatiënten.

Coma

Middel X kwam in 2018 in het nieuws toen bleek dat de 18-jarige Ximena uit Uden het had gebruikt om uit het leven te stappen. Ze had het middel gevonden via informatie van CLW en daarna in het buitenland besteld.

Het is geen genees- maar een conserveringsmiddel en verkrijgbaar bij chemische groothandels maar dan in grote hoeveelheden. Volgens CLW raakt de gebruiker bij inname van twee gram binnen een half uur in een coma en in hooguit een uur volgt de dood.

Niet pijnloos

Maar volgens deskundigen staat dat niet vast. De doodstrijd kan tot 24 uur duren, is zeker niet pijnloos en gaat gepaard met heftig braken. Vandaar altijd de combinatie met het antibraakmiddel.

Vorige week werden weer twee mensen opgepakt in verband met het poeder. Een is een 72-jarige vrouw uit Amersfoort. Zij kocht poeder bij Alex S. en verkocht het door. Haar zaak is dan ook aan die van hem gekoppeld.

De tweede was de Bossche psycholoog Wim van Dijk (78). Hij zocht en kreeg meteen volop publiciteit door uit eigen beweging te melden dat hij zelf het poeder verstrekt. Hij had er zeker honderd mensen mee geholpen, zegt hij. Hoeveel er stierven is niet bekend, maar indien dat gebeurde is hij strafbaar.

Dat beseft hij, maar hij wil zo veel mogelijk aandacht voor een eigen regie bij levensbeëindiging. Hij kwam daartoe na de dood van zijn dementerende echtgenote. Zij dacht alles te hebben geregeld, maar op het laatst trok de arts zich terug waardoor ze pas na vier dagen met veel pijn het leven liet.