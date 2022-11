Albert Heijn wil duurzamer werken, zonder extra prijsverhoging: ‘Wij nemen dat voor onze rekening’

Beeld Jakob Van Vliet

“Wat ik een goed voorbeeld vind? We hebben sinds kort de veldbonenburger in de winkels. Die is niet alleen een alternatief voor vlees en soja, maar is ook nog eens gemaakt van Nederlandse veldbonen. Dat scheelt weer vervoer en uitstoot.”

Het geeft aan, wil ceo Marit van Egmond (1973) van Albert Heijn maar zeggen, dat grote veranderingen niet alleen in grote zaken hoeven te zitten. “Kleine stappen kunnen grote impact kunnen hebben. Het is leuk om met kleine boeren en producenten van innovatieve voeding over zulke oplossing te praten. Net zo belangrijk als het is om daar met grote leveranciers, van ons eigen merk of van A-merken, stappen in te maken.”

Albert Heijn maakte deze week een sprong bekend in de duurzaamheidsambities. Stond de teller bij de supermarktleider tot nu op een reductie met 15 procent in 2030 ten opzichte van de uitstoot in 2018, die is nu verhoogd naar 45 procent. Niet alleen met milieumaatregelen in eigen huis, maar vooral bij leveranciers.

Opvallend genoeg is 45 procent hetzelfde percentage dat voor 2030 is afgesproken in de milieuakkoorden van Parijs, dat de rechter in 2021 aan Shell oplegde en dat de milieubeweging van onder meer AH-moeder Ahold-Delhaize eist. Vorige week nog voerde Milieudefensie actie bij AH-supermarkten.

Niet onder druk

Maar Albert Heijn heeft zich daardoor niet onder druk laten zetten, zegt Van Egmond. “We maken al vijf jaar stappen. Alleen moesten we daarbij eerst naar onszelf kijken; hoe wíj de CO 2 -uitstoot van onze activiteiten omlaag krijgen.”

Twee jaar geleden stapte AH volledig over op Nederlandse windenergie. “Onze uitstoot ligt nu ruim 92 procent lager. De rest lukt voor 2030 ook, tot dan compenseren we die.” Zo worden voor eind volgend jaar de laatste 60 van de bijna 1200 vestigingen van het gas gehaald en een deel van de vrachtvloot geëlektrificeerd, waarbij dit jaar de binnenstad van Den Haag aan de beurt is en volgend jaar die van Amsterdam, Rotterdam en Utrecht.

Ook in de relatie met de vaste leveranciers en 1100 ‘eigen’ boeren werden de afgelopen jaren stappen gemaakt, al ontbrak aanvankelijk het inzicht in hun milieu-uitstoot. “In 2018 hebben we aan de grootste partners gevraagd die inzichtelijk te maken. Toen dat duidelijk was, hebben we gevraagd naar hun reductieplannen en wat zij met hún toeleveranciers doen.”

De focus ligt op CO 2 -uitstoot, maar is volgens Van Egmond veel breder. “Van andere broeikasgassen tot dierenwelzijn en biodiversiteit. Zo hebben we met de boeren die melk leveren, afgesproken dat ze hun grasland niet meer omploegen. Daardoor groeien er niet alleen meer kruiden en andere planten in de wei maar ontstaat ook minder stikstof van uitwerpselen.” Ook doordat koeien meer dan 170 dagen per jaar buiten staan.

Bintje in de ban

Met de tweehonderd ‘eigen’ kippenboeren is geregeld dat ze veevoer gebruiken van duurzaam gekweekte Europese soja en niet langer van graan. En deze week sloot AH met andere supers en aardappelboeren een overeenkomst om in te zetten op biologische aardappelen. Daarbij gaat het bintje in de ban.

Albert Heijn draagt bij aan de kosten die daarbij worden gemaakt. “In ruil daarvoor maken we afspraken met boeren en producenten over een eerlijke vergoeding voor hun producten. Wij garanderen een bepaalde afname. Zo betalen we bijvoorbeeld per liter melk 5 cent meer dan in de markt gangbaar is.”

Ook wordt sinds de zomer met grote producenten van A-merken als Unilever of Heineken gepraat. “Ieder zal zijn eigen afweging maken, maar in onze keuze voor samenwerking houden we rekening met hun milieu-inspanningen. Die bereidheid is er ook.”

Duurzaamheidsmaatregelen kosten geld. In een tijd waarin de prijzen omhoog schieten, is het moeilijk te verkopen dat producten er nog duurder door worden. “Wij nemen dat voor onze rekening,” zegt Van Egmond. “Als we impact willen maken en de kosten van duurzaamheidsmaatregelen zo breed mogelijk willen spreiden, hebben we de massa nodig. Anders missen we doel.”

Goedkoper

“Wij hebben er voor gekozen plantaardig eten ook echt goedkoper te maken dan eiwitrijke producten. Alle vega-artikelen van ons eigen merk die vervangend zijn voor vlees of kip zijn per kiloprijs goedkoper dan het vergelijkbare vlees- of kipartikel. Ongeacht de kosten die wij daarvoor maken.”

Maar wat een boer, voedselproducent of supermarkt ook zal doen, het is uiteindelijk aan de klant om duurzame, eiwitarme en eerlijke producten in het winkelwagentje te stoppen. “Ik ben daar positief over. Veel klanten maken zich zorgen over milieu en maken op basis daarvan al andere keuzes.”

“Het is aan ons om dat te stimuleren. Door duurzame alternatieven duidelijk in de winkel te zetten en de consument ook te helpen bij de bereiding. Onze kerstuitgave van de Allerhande (het huisblad van AH) staat straks weer vol met duurzame alternatieven.”

