Albert Heijn past misleidende producten aan na nominatie voor Gouden Windei

Genomineerde producten voor het Gouden Windei 2019. Beeld Foodwatch

Albert Heijn prijst onder meer asperges aan als seizoensgroenten, terwijl ze uit Peru worden geïmporteerd. De supermarktketen belooft Foodwatch deze noemer voortaan niet meer te gebruiken voor groenten die uit verre landen worden gehaald.

‘We willen onze klanten graag wijzen op groente en fruit die ‘in het seizoen’ zijn. Dit is nu niet goed gegaan,’ laat Albert Heijn in een reactie weten. ‘Producten die van ver moeten komen (overzees) zijn nooit seizoensgroenten of -fruit.’

Geitenkaas op basis van koeienmelk

Ook de bieten-geitenkaasspread is volgens Foodwatch misleidend. Wat Albert Heijn pretendeert geitenkaas te zijn, bestaat echter voor 5/6 deel uit koeienkaas. De keten zegt het etiket binnen een maand aan te gaan passen.

Foodwatch heeft succes met haar jaarlijkse verkiezing: in 2018 pasten vijf van de acht kandidaten hun producten aan en het jaar ervoor zelfs zes van de zeven. Coca-Cola ging er bij de laatste verkiezing met de ‘winst’ vandoor met zijn ‘inspired by clouds crispy smartwater’.

Genomineerden

Voor de Gouden Windei verkiezing stemmen duizenden zogeheten foodwatchers op het meest misleidende product van het jaar. De winnaar wordt op ludieke wijze gestraft met het Gouden Windei. De genomineerden worden geselecteerd op basis van eigen onderzoek en de klachten die Foodwatch ontvangt van consumenten die zich misleid voelen door een winkel of fabrikant.

De overige kanshebbers voor het Gouden Windei 2019 zijn De Kleine Keuken Chocopasta voor baby’s, Lipton Matcha-icetea met slechts 0,007% matcha, Kellogg’s suikerrijke cocopops-repen die zogenaamd zouden zijn, Bongo-pindakaas met maar de helft pinda’s, Damhert confituur ‘van puur fruit’ waar veel suikers aan zijn toegevoegd en de ‘greenwashing’ van CanO-bronwater uit Oostenrijk in blik.

In de week voor kerst wordt de winnaar bekendgemaakt. Inmiddels hebben al duizenden consumenten gestemd.