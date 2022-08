Al vóór de Sywertdeal werd het ministerie gewaarschuwd voor ‘extra opslag’ op prijs

Sywert van Lienden verlaat de rechtbank van Amsterdam in juni 2022. Beeld ANP

Dat blijkt uit nieuwe documenten – e-mails en verkoopvoorstellen – over de Sywertdeal die het ministerie van Volksgezondheid dinsdagavond vrijgaf. Het gaat om een beperkte hoeveelheid stukken, de grote bulk met appjes en sms’jes volgt later pas.

Het ministerie van Volksgezondheid houdt tot dusver vol dat er niet te veel is betaald voor de mondkapjes die Van Lienden leverde.

Maar uit een nu vrijgegeven e-mail van 13 april 2020 rijst een ander beeld. Daarin wordt geschreven dat Van Lienden een extra opslag rekent en dat onduidelijk is waarom: ‘Ik zie nog steeds geen toegevoegde waarde, een opslag op de reeds bekende opslag, en weinig aandacht voor wat het de moeite waard zou maken die opslag te betalen boven op de prijs.’ Wie de waarschuwing geeft, is onduidelijk: de afzender is onherkenbaar gemaakt bij het verstrekken van het document.

Enkele dagen na deze e-mail sloot de overheid alsnog de megaorder en kon Van Lienden 40 miljoen mondneusmaskers leveren voor 100 miljoen euro. Daar hield alleen Van Lienden al 9 miljoen euro winst aan over.

‘Tot anderhalf keer hoger’

Wat er met de waarschuwing over prijs en kwaliteit precies is gedaan, blijkt niet uit de correspondentie. Al eerder werd overigens bekend dat het Landelijk Consortium Hulpmiddelen sceptisch was over samenwerking met Van Lienden.

Na de miljoenenorder in april klopte Van Lienden in mei 2020 opnieuw aan met een aanbod, maar ook toen werd er gewaarschuwd dat zijn prijs ‘tot anderhalf keer hoger’ was dan normaal. Tot een koopovereenkomst leidde het niet meer.

Van Lienden en zakenpartners stelden zonder winstoogmerk te opereren, maar handelden stiekem via een bv. Het OM doet onderzoek en heeft inmiddels beslag gelegd op vastgoed en financiën van de ondernemers. Van Lienden werd begin maart opgepakt, maar kwam na enkele dagen weer op vrije voeten. Hij blijft verdachte in de zaak. Hij en de twee andere bestuurders worden verdacht van oplichting, verduistering en witwassen.