Al meer dan 1000 demonstranten opgepakt bij blokkade A12, agent gebeten tijdens aanhouding

Activisten van Extinction Rebellion blokkeren de A12 in Den Haag voor de zevende keer. Beeld ANP

Iets voor 17.00 uur meldt Extinction Rebellion dat er meer dan 1000 arrestaties zijn verricht door de politie. Van die groep zouden er 847 weer op vrije voeten zijn gesteld, al kan de politie dat niet bevestigen.

Bij een aanhouding van een actievoerder is een agent gebeten, meldt de politie zaterdagmiddag op Twitter. De demonstrant is aangehouden voor mishandeling. De agent wordt aan zijn verwondingen behandeld.

Sommige personen stribbelen wat tegen als ze zich de politiebus in laten dragen. De politie gebruikt ook een soort brancard op wielen, om actievoerders naar eigen zeggen ‘veilig en effectief’ te verplaatsen.

Sfeer gemoedelijk

De sfeer is over het algemeen gemoedelijk, er wordt gedanst en gezongen. Veel mensen hebben spandoeken of vlaggen. Er komen steeds bussen aanrijden om demonstranten weg te brengen naar het politiebureau. Er worden ook ouders met kinderen aangehouden.

De politie probeerde eerder de klimaatactivisten te ontmoedigen door ze nat te spuiten met waterkanonnen. Ook waarschuwde de politie dat demonstranten die geen gehoor zouden geven aan de oproep om te vertrekken, zouden worden aangehouden.

Extinction Rebellion (XR) zei eerder zo’n 3000 actievoerders te verwachten. Met deze en eerdere blokkades wil de actiegroep de orde verstoren om daarmee te demonstreren tegen fossiele subsidies. De locatie is uitgekozen omdat de Utrechtsebaan tussen de tijdelijke Tweede Kamer en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat ligt.

De marechaussee heeft het pad dat langs de Tweede Kamer loopt afgeschermd, zodat ze ook daar niet langs kunnen. XR wijst erop dat Nederland in 2013 al beloofde om uiterlijk in 2020 subsidies stop te zetten die schade aan het milieu opleveren.

Files rond Den Haag

De ANWB zag de files rond Den Haag al gauw oplopen. De verkeersdienst adviseert van tevoren goed te kijken hoe je kunt rijden en vooral de A12 voorlopig te mijden, want die is dicht tussen Bezuidenhout en het Malieveld. Ook de gemeente Den Haag waarschuwt verkeer van en naar de stad rekening te houden met hinder.

De demonstratie heeft zaterdag ook enkele bekende Nederlanders aangetrokken, waaronder actrice Carice van Houten, die in een rode poncho al snel werd natgespoten door de waterwerpers van de politie. Van Houten deelde filmpjes van dat moment op Instagram. Later is ze aangehouden door de politie en weggevoerd in een politiebusje.

Ook zangeres Merol en schrijfster Simone van der Vlugt deelden video’s van de actie via Instagram. Vooraf hadden onder anderen acteur Sieger Sloot, schrijfster Maartje Wortel en cabaretier Donny Ronny, voorheen bekend als Stefano Keizers, hun komst aangekondigd.