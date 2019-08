Al honderd bedrijven naar Nederland vanwege dreigende ‘no deal’

Gebouwen en kantoren aan de Zuidas in Amsterdam. Bedrijven die gevestigd zijn in het financiële district van Londen - the City - kijken ondermeer naar de Zuidas als nieuwe locatie. Beeld ANP

Tot en met 2018 stond de teller van het aantal bedrijven in het Verenigd Koninkrijk dat voor Nederland kiest op zestig. Dit jaar zijn er alweer 38 bijgekomen, blijkt uit cijfers van het Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA). De bijna honderd firma’s leveren de Nederlandse economie duizenden banen op, plus jaarlijks honderden miljoenen aan omzet – exacte aantallen kan het NFIA er nog niet opplakken.

De komst van bijvoorbeeld het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA), grote bedrijven als Bloomberg en Discovery en de grote Japanse bank Norinchukin is voor Nederland een doekje voor het bloeden. De economische schade van de brexit, bijvoorbeeld door minder handel, is vele malen groter.

Uitblijven brexit-deal

De uittreding van Groot-Brittannië uit de EU staat gepland voor 31 oktober. Uitzicht op een uittredingsakkoord waarmee zowel de EU als het Britse parlement instemt, is er nog altijd niet. “Dat maakt bedrijven die in het VK zijn gevestigd onrustig, het aantal telefoontjes neemt weer toe,” merkt Jeroen Nijland, commissaris bij het NFIA.

Hij verwacht dat de komende maanden nog veel meer bedrijven voor een brexitverhuizing naar Nederland kiezen, vooral als er geen deal komt tussen de EU en de regering van de nieuwe premier Boris Johnson. “Tot nu toe zagen we vooral bedrijven komen die vanwege EU-regelgeving wel móeten verhuizen, zoals financiële instellingen of mediabedrijven. Nu beginnen ook andere bedrijven zich te roeren, bijvoorbeeld uit de logistieke sector.”

Het NFIA noemt traditioneel geen namen van ondernemingen waarmee wordt gesproken. Zelfs sommige partijen die hun komst naar ons land al formeel hebben bevestigd, moeten dat publiekelijk nog bekendmaken. Zij kiezen dat moment zorgvuldig uit, bijvoorbeeld omdat ze op het Britse eiland grote economische belangen te verdedigen hebben en een vertrek daar verkeerd kan vallen.

‘Grote namen’

Tussen de 325 bedrijven waarmee Nederland praat, zitten volgens Nijland ‘grote namen’. Al die ondernemingen zijn ook met andere Europese landen in gesprek. Het NFIA probeert overtuigend bewijs te leveren dat Nederland de beste keuze is. “In alle lijstjes, of het nu om infrastructuur, opleidingsniveau of beheersing van de Engelse taal gaat, staan we in het linkerrijtje, om in voetbaltermen te spreken. Nederland heeft nauwelijks zwakke punten. En mensen vinden het een fijn land om in te wonen.”