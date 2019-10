AkzoNobel plukt vruchten van kostenbesparingen

Beeld ANP

Volgens topman Thierry Vanlancker heeft Akzo “goede stappen gezet richting ons doel voor 2020.” Het aangepaste bedrijfsresultaat (ebit) bedroeg in het derde kwartaal 300 miljoen euro. Vorig jaar was dat in dezelfde verslagperiode nog 243 miljoen euro. Netto bleef er 162 miljoen euro winst over.

De omzet was met 2,4 miljard euro 3 procent hoger dan een jaar eerder. Het rendement op die verkopen kwam bovendien hoger uit, op 13,8 procent. Dat had te maken met een betere prijsmix voor de verkochte verf. Die compenseerde een iets lagere vraag. AkzoNobel heeft daarbij relatief weinig last van de teruggang in de autosector. Het verfbedrijf is volgens topman Thierry Vanlancker in die branche niet zo sterk vertegenwoordigd.

De stijging van de prijzen van grondstoffen, die de laatste jaren een bron van zorgen was, kwam ten opzichte van een jaar geleden vrijwel tot stilstand. In het lopende kwartaal verwacht AkzoNobel zelfs te kunnen profiteren van gunstige effecten op dat vlak.

Transformatie

Vanlancker hamerde er verder op dat AkzoNobel zich richt op de interne transformatie. Grote fusies en overnames ziet hij daarom op dit moment niet zitten. “We kijken uiteraard naar alle strategische mogelijkheden, maar zien nu vooral kansen met kleine overnames die makkelijk in te passen zijn.” In het Amerikaanse Axalta, waar branchegenoot PPG zich op richt, heeft AkzoNobel momenteel geen interesse. Enkele jaren geleden praatte AkzoNobel nog met Axalta over een overname.

AkzoNobel kondigde verder aan meer eigen aandelen te gaan kopen. Een nieuw programma met een waarde van 500 miljoen euro moet in de eerste helft van volgend jaar afgerond zijn. Van het al lopende aandeleninkoopprogramma ter waarde van 2,5 miljard euro is inmiddels 2,2 miljard euro ingekocht. Verder wordt er een interim-dividend uitbetaald van 0,41 euro per aandeel.