Akwasi wenste jaren terug Zwarte Piet dood. Is dat strafbaar?

Nadat oude tweets van rapper Akwasi Owusu Ansah deze week opdoken, ontstond ophef over de inhoud ervan, zoals ‘Zwarte Piet moet dood’. Maar kan hij daarvoor vervolgd worden?

De 32-jarige rapper plaatste in 2011 en 2012 een aantal tweets waarin hij refereert aan het 'vermoorden’ van Zwarte Piet. Ook tweette hij: 'Gaat er iemand nou nog een zwarte piet knallen, of moet ik het doen?’.

Nadat zijn woordvoerder zaterdag zei dat Akwasi niet verantwoordelijk was voor deze tweets, kwam de rapper daar zelf zondag op terug, maar zei hij zich de tweets niet meer te kunnen herinneren. De tweets en zijn Twitteraccount heeft hij na het ontstaan van de ophef verwijderd.

Terrorisme

Oproepen om de rapper en dichter te vervolgen klonken al gauw. Een advocaat suggereerde in de Telegraaf zelfs dat hij zich mogelijk schuldig maakt aan het oproepen tot het plegen van een terroristisch misdrijf.

Toch wordt het moeilijk om Akwasi voor deze tweets voor de rechter te slepen, denkt strafrechtadvocaat Tim Vis. “De tweets zijn behoorlijk oud, en voor een aantal misdrijven dat aan de orde zou kunnen zijn, speelt verjaring mogelijk een rol.” Strafbare feiten waarop maximaal drie jaar celstraf staat, verjaren na zes jaar. Bedreiging valt daar bijvoorbeeld onder, “als daar in dit geval al sprake van zou zijn,” aldus Vis.

Voor zulke bedreiging is vereist dat er bij een ander persoon de vrees kan ontstaan voor een misdrijf dat tegen zijn leven is gericht. “Daarvoor moet die andere persoon wel concreet en bepaald zijn. Zwarte Piet, zoals we allemaal weten, bestaat niet.” Vis denkt aan een arrest van de Hoge Raad – het hoogste rechtscollege van het land – waarin een veroordeling is vernietigd nadat iemand ‘alle kankerwouten’ had bedreigd. “Dat vond de Hoge Raad te vaag voor een concrete bedreiging."

Grote Smurf

Strafrechtadvocaat Richard Korver ziet ook geen concrete bedreiging in de tweets. “Als u in de krant zou zetten dat u morgen Grote Smurf gaat vermoorden, wordt u daarvoor ook niet vervolgd.” Hij begrijpt dat Sinterklaas en Zwarte Piet gevoeliger liggen. “Er zijn immers allemaal mensen die Zwarte Piet of Sinterklaas spelen, en je zou kunnen denken: bedoelt ‘ie nu dat al die mensen een kogel moeten krijgen? Maar als men dat toen een serieuze dreiging vond, had men daarop geacteerd. Of je nu Akwasi heet, of anders.”

Een mogelijk andere kandidaat voor een strafbaar feit is opruiing: de verjaringstermijn daarvoor is 12 jaar. Voor opruiing is echter vereist dat je iemand rechtstreeks aanspoort tot een strafbaar feit.

“Er worden heftige vragen gesteld, heftige uitingen gedaan, maar is er een rechtstreekse aansporing? Dat moet je volgens de Hoge Raad beoordelen in het licht van de context," zegt Vis. En daar komt de belangrijkste kwestie kijken: het feit dat Akwasi deelnemer is, en ook op moment van de tweets al was, aan het maatschappelijke debat rondom Zwarte Piet.

“Je moet een balans vinden tussen enerzijds de strafwet, en anderzijds de vrijheid van meningsuiting.” Die vrijheid wordt beschermd in artikel 10 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. “Ook uitlatingen die zijn bedoeld om te choqueren vallen onder die vrijheid, zeker in het kader van een actuele, maatschappelijke discussie. Akwasi nam en neemt deel aan dat debat en is daarbij ook woordkunstenaar, waardoor hij mogelijk bescherming ontleent aan die uitingsvrijheid.”

Wilders

Korver plaatst daar wel een belangrijke kanttekening bij. “De vrijheid van meningsuiting wordt wel begrensd door de grondrechten van anderen. Als je daar al te zeer overheen gaat, zoals we deze week in de zaak van Geert Wilders hebben kunnen zien, kan die grens je vrijheid inperken.” De PVV-leider is deze week in hoger beroep verooordeeld voor groepsbelediging na zijn ‘minder Marokkanen’-uitspraak.

Korver is kritisch op de collega-juristen die wel van leer trekken tegen Akwasi. “We hebben het echt al erg druk in onze rechtsstaat met huidige dreigingen. Laten we ons daartoe beperken en niet ingaan op dingen die al bijna tien jaar ergens in een doos op zolder lagen te verstoffen.” Hij heeft het idee dat door de ophef rondom de tweets er ‘veel zwaarder gewicht aan toekomt dan iemand er ooit eerder aan heeft toegekend’.