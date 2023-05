Akwasi heeft grote plannen met Omroep Zwart: ‘Veronica van Hoogdalem moet nieuwe Linda worden’

Gianni Lieuw-A-Soe en Akwasi: ‘Wij willen Omroep Zwart vereeuwigen tot ver nadat wij er niet meer zijn.’ Beeld SANDER KONING/ANP

Voor creatief directeur Akwasi (35) en algemeen directeur Gianni Lieuw-A-Soe (35) was het nog zoeken in de publiekebesteljungle vol coördinatoren, zendermanagers en richtlijnen. Lieuw-A-Soe, voorheen filmregisseur: “Er is geen handleiding ‘hoe richt ik een omroep op?’. Er staan 44 vergaderingen op de planning.”

Akwasi, ook bekend als rapper, voegt toe: “Ik heb getrainde kaakspieren van het praten.” Beiden vertellen over de ambities en over de nieuwe programma’s die vanaf deze week op tv komen.



Wat kostte tot nu toe de meeste tijd?

Lieuw-A-Soe: “We willen onze organisatie zorgvuldig op poten zetten. We zijn nog bezig met een nieuwe hoofdredacteur en marketingmanager en andere collega’s. Daarnaast kost onze voorbereiding veel energie. We willen niet een of twee nieuwe programma’s brengen, maar een heel divers pakket vol mensen met bijzondere verhalen, die ons geluid – representatie en inclusie – vertegenwoordigen. Die heb je niet zomaar in het vizier, daar gaat een heel proces aan vooraf. Vorig jaar waren we in ons enthousiasme iets te snel met het maken van Podium zwart. Daar had veel meer in gezeten, daar hebben we van geleerd.”

Wat gaan we straks zien?

Lieuw-A-Soe: “Ik ben heel trots op Homerun Curaçao. Het draait om honkballers van het eiland. In Nederland onbekende helden, maar ze zijn de bestbetaalde sporters van het koninkrijk en schudden in de VS de handen van alle groten. Hoe kan het dat zo’n kleine gemeenschap zoveel topsporters levert? Het is een reeks die een traditionele manier van vertellen combineert met cinematografie en poëzie. Erg goed gelukt.”

Akwasi: “Verder is er de onderzoeksserie Hoe ... is Nederland? En dan kun je onder meer invullen: seksistisch, homofoob, fatshamend en racistisch. Daarnaast hebben we de BBC-reeks Fight the Power aangekocht, over de invloed van vijftig jaar hiphop. En we komen, in samenwerking met de EO, met een groot liveprogramma rond Keti Koti, gepresenteerd door Veronica van Hoogdalem en Giovanca. Op 30 juni de herdenking van de afschaffing van de slavernij, op 1 juli de viering.”

Lieuw-A-Soe: “Er zit nog meer in de pijplijn, maar dat blijft een verrassing.”

Veel omroepen zijn steeds meer bezig met diversiteit, maakt dat jullie bestaansrecht niet ingewikkeld?

Lieuw-A-Soe: “Toch kun je tot op de dag van vandaag zo vijf A-listers van traditioneel Nederlandse afkomst noemen die talkshows leiden, maar niet datzelfde aantal van bijvoorbeeld Aziatische afkomst. In vergelijking met vijftien jaar terug is er progressie geboekt. We hoeven niet vanaf nul te beginnen, maar we zijn ook niet bij tien. Het gaat bovendien om diversiteit voor en achter de schermen, bij de productie ook.”

Akwasi: “Nederland telt 190 nationaliteiten, dat is een enorm aantal. We moeten kijken hoe we zoveel mogelijk gemeenschappen kunnen meenemen, zodat zoveel mogelijk mensen zichzelf terugzien: mijn ene Marokkaanse buurman en mijn witte andere buurman in een rolstoel ook.”

Lieuw-A-Soe: “Wat ons anders maakt, is ons referentiekader. Wij zijn de eerste publieke-omroepdirecteuren van kleur in het bestel. Niemand kan wat wij brengen, zo goed brengen als wijzelf. Je kunt andermans verhaal niet zo goed vertellen.”

Akwasi: “Een biculturele achtergrond is net even iets anders dan knowhow. Die kan van toegevoegde waarde zijn. Je gaat elkaar beter begrijpen door elkaar te leren kennen.”

Verbinden is belangrijk voor jullie. Akwasi, jij bent ook weleens beschuldigd van polariserend gedrag? Hoe zie je dat nu?

Akwasi: “Ik ben nog jong, ik ben 35 jaar. Je kunt fouten maken. Er zijn mensen die grotere fouten hebben gemaakt. En zonder wrijving is er geen glans. Soms kunnen ongemakkelijke situaties ervoor zorgen dat je nog meer tot elkaar komt. Dan was die situatie het dubbel en dwars waard. Maar dat was het verleden. Nu is de toekomst en die wil ik met Omroep Zwart zo goed mogelijk invullen.”

Hopen jullie ook op toekomstige tv-sterren uit jullie stal?

Lieuw-A-Soe: “Ja natuurlijk. Veronica van Hoogdalem is supergetalenteerd, zij heeft het in zich het nieuwe megagezicht te worden. Iemand van de grootte van Linda, maar dan Veronica.”

Akwasi: “Ze is ook de volgende Leo Blokhuis.”

Lieuw-A-Soe: “We hopen op meerdere goede presentatoren en ambassadeurs van Omroep Zwart; dat we een kleurrijk pallet kunnen creëren. We gaan hen dan niet claimen, ze zijn vrij om te gaan en staan waar ze willen.”

Er is ook kritiek: wordt er weer een aparte tv-bubbel gecreëerd. Hoe kijken jullie daarnaar?

Lieuw-A-Soe: “Er zijn 17 miljoen Nederlanders, dus ook heel uiteenlopende reacties, zowel positief als negatief. Het ene moment laten mensen ons weten dat ze dankbaar zijn dat er eindelijk verandering komt. Daarna zeggen anderen dat we overbodig zijn. Ik kan dat niet pinpointen.”

Akwasi: “Het doet me denken aan 1997, toen Bart de Graaff jongerenzender BNN oprichtte. Toen waren er tegenstanders die protesteerden. Jan Slagter was ook bepaald niet welkom in het bestel, kon bijna niet door die laatste hoepel qua regels springen. Ik hoef niemand te vertellen hoe groot Omroep Max inmiddels is.’’

Wanneer is jullie missie geslaagd? En heffen jullie jezelf bij succes ook op, net zoals BNN opging in BNNVara?

Lieuw-A-Soe: “Succes kun je op verschillende manieren meten. We focussen ons niet zo op kijkcijfers, zoals RTL 4 en SBS 6 waarbij het echt om adverteerders gaat. We kijken vooral naar de publieke waarde: wat doe je voor de samenleving? Wat voor duurzame verandering creëer je?”

Akwasi: “Jezelf opheffen vanwege het eigen succes zou een mooie ambitie zijn. Maar wij willen Omroep Zwart toekomstbestendig maken, vereeuwigen tot ver nadat wij er niet meer zijn.”