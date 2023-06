Akwasi bij Anton de Kom-lezing: ‘Compensatie Groningen honderd keer zoveel als compensatie voor al het slavernijleed’

Rapper en schrijver Akwasi tijdens de jaarlijkse Anton de Kom-lezing in het Verzetsmuseum Amsterdam. Beeld ANP

In zijn lezing stond de artiest onder meer stil bij de herdenking en de viering van de afschaffing van het slavernijverleden op 1 juli met Keti Koti. Dit jaar is het precies 150 jaar geleden dat er definitief een einde kwam aan slavernij onder Nederlands bewind.

De gevolgen van het slavernijverleden zijn overal om ons heen voelbaar, stelde Akwasi in zijn speech. Die bestond uit een aantal brieven aan de Surinaamse antikoloniale schrijver en verzetsheld Anton de Kom (1898-1945), naar wie de lezing is vernoemd. “Het Nederlands dat we spreken, zit vol koloniale overblijfselen. Het onderwijs, de zorg, de politiek, de maatschappij. De alsmaar groeiende sociale ongelijkheid speelt ons parten.”

Hij richtte zich rechtstreeks tot De Kom: “Wat ik van u heb geleerd, vertaal ik als: wees moedig, wees gevreesd, wees verstandig. Het kwaad is sterk, maar het goede is met ontzettend veel. Ik heb daarom hoop voor de toekomst. Ik droom voor de toekomst. Vrijheid krijg je niet zonder strijd. Vrijheid is een privilege.”

Dit een buitengewoon uniek jaar, sprak Akwasi, dankzij onder meer ‘eerherstel, de excuses van de koning, allerlei fondsen die vrijkomen naar aanleiding van de 150-jarige afschaffing van de trans-Atlantische slavernij, en de grote hoeveelheid media-aandacht die dit jaar uitgaat naar Keti Koti’. Met excuses van de koning doelde hij op de mogelijke excuses die koning Willem-Alexander gaat aanbieden tijdens zijn toespraak in het Amsterdamse Oosterpark zaterdag.

Wel was Akwasi kritisch op de compensatie voor het slavernijverleden. “Voor de compensaties van de slavernij heeft het kabinet - na een hoop gesteggel - 200 miljoen euro met lichte moeite weten vrij te maken. Voor de compensaties van de gaswinning in Groningen is er maar liefst 20 miljard beschikbaar gemaakt. 20 miljard is - corrigeer me als ik het mis heb - honderd keer zoveel als voor al het slavernijleed, dat 400 jaar duurde. Meneer De Kom, bent u niet aan het tollen?”

Feestdag

Keti Koti is ‘een feest voor alle Nederlanders in nationale verbondenheid’, zei Akwasi, die de hoop uitsprak dat 1 juli een nationale feestdag wordt. “En al is het dit jaar op een zaterdag, ik weet zeker dat volgend jaar, op maandag 1 juli 2024, meer mensen dan ooit vrij zullen zijn, dan we ooit kunnen bedenken. Jongeren hoeven niet meer te spijbelen, medewerkers gaan geen atv-dagen opvragen. Geen verlof meer, want Keti Koti is de next best feestdag van Nederland. Schrijf dat maar op de muur.”

Ook verwees Akwasi naar zijn speech tijdens het Black Lives Matter-protest op de Dam in 2020, toen een opmerking van hem over Zwarte Piet stof deed opwaaien. “Ik kreeg toen, zoals sommigen weten, ontzettend veel over me heen,” zei Akwasi. “Vanavond sta ik hier met een soortgelijke energie als op de Dam. En neem ik de tijd om juist te zeggen wat er op mijn hart ligt.”

