Akkoord: zorgpersoneel krijgt er tot 20 procent salaris bij en recht om onbereikbaar te zijn

Ook Amsterdamse ziekenhuizen staakten op 16 maart, zoals hier bij het OLVG Oost. Beeld Hannah Bults

Na een radiostilte van twee maanden zaten FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn, werknemersvereniging FBZ en NU’91 en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) maandag weer met elkaar aan tafel.

Met resultaat: ruim 200.000 werknemers in ziekenhuizen en revalidatiecentra krijgen de komende twee jaar minimaal vierhonderd euro bruto per maand loonsverhoging. Voor het personeel in de lagere loonschalen kan de verhoging oplopen tot twintig procent.

Ook de reiskostenvergoeding gaat omhoog van acht naar zestien cent per kilometer. Om de werkdruk te verlagen, krijgen werknemers meer te zeggen over de werktijden, mogen ze onbereikbaar zijn en worden stagiaires niet meer meegeteld bij de bezetting.

Daarmee zijn de acties van half april van de baan. “De NVZ komt nu met een fatsoenlijk cao-bod dat recht doet aan het belangrijke werk dat deze zorgmedewerkers dag in dag uit doen. Dat is vooral te danken aan de saamhorigheid en strijdbaarheid tijdens de eerste staking in maart,” reageert FNV-bestuurder Elise Merlijn. Op 16 maart legden zo’n 100.000 werknemers van 64 ziekenhuislocaties het werk neer.

In stappen

De NVZ zegt ‘voor de medewerkers te kiezen’, maar zegt dat 99 procent van het zorgpersoneel een salarisverhoging van 15 procent tegemoet kan zien. “De mensen in de lagere loonschalen profiteren het meest, het personeel in hogere loonschalen het minst,” verklaart woordvoerder Wouter van der Horst. FNV erkent dat de loonsverhoging van twintig procent ‘voor een kleinere groep’ zorgmedewerkers is.

Volgens de NVZ heeft dit akkoord een flinke impact op de financiële huishouding van ziekenhuizen. “We gaan hiermee eigenlijk over de rand van wat mogelijk is. Meerdere rapporten wijzen uit dat ziekenhuizen in de rode cijfers terecht dreigen te komen. We blijven zeggen dat we dit samen met het kabinet en zorgverzekeraars moeten doen.”

Hoger bod

Toch meende de NVZ met een hoger bod te moeten komen. “Je kunt natuurlijk wachten en meer acties voeren. Maar duidelijkheid is belangrijk, voor het personeel maar zeker ook voor de patiënt. Je kunt niet weer actie voeren en de patiënt de dupe laten zijn,” verklaart Van der Horst.

De loonsverhoging die nu is afgesproken, komt in stappen. Met terugwerkende kracht vanaf 1 februari ontvangen de zorgmedewerkers vijf procent meer salaris. Eenzelfde percentage volgt per 1 december, met een bodem van 150 euro per maand en een maximum van 300 euro voor de hogere loonschalen. De mensen met lagere salarissen krijgen dan per 1 juni 2024 nog eens vijf procent extra (wederom minimaal 150 euro per maand), de werknemers die al in hogere schalen zitten ontvangen twee procent meer, plus een extra 180 euro bruto per maand.

De vergoeding voor bereikbaarheidsdiensten was zorgpersoneel ook een doorn in het oog. Nu krijgen ze alleen een volle vergoeding als ze daadwerkelijk worden opgeroepen. Als ze thuis zitten te wachten, krijgen ze twee euro per uur. In de nieuwe cao ontvangen de medewerkers een vaste toeslag of vrije tijd.

Het zorgpersoneel krijgt voortaan ook meer invloed op hun rooster. Zij mogen als eerste aangeven welke diensten ze willen draaien. De gaten worden opgevuld met de inhuur van extern personeel.