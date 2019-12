Akkoord over cao personeel ziekenhuizen

Personeel van het OLVG Oost houdt een protestmars in Amsterdam tijdens de landelijke actiedag op 20 november. Beeld ANP

In het akkoord, dat is gesloten na maandenlange acties bij ziekenhuizen, zijn volgens vakbond FNV twee structurele loonsverhogingen afgesproken van in totaal acht procent. Het personeel krijgt er per 1 januari 2020 vijf procent bij, per 1 januari 2021 stijgen de lonen nog eens met drie procent.

Medewerkers die onregelmatig werken, circa de helft van de ziekenhuismedewerkers, ontvangen straks ook een hogere onregelmatigheidstoeslag. Verder krijgen alle ziekenhuismedewerkers een eenmalige bruto uitkering van 1.200 euro over 2019, naar rato van hun dienstverband.

Om de instroom van nieuwe ziekenhuismedewerkers te bevorderen worden de leerlingsalarissen verhoogd met tien procent. Ook stagiairs gaan er in loon op vooruit. Zij zien hun maandelijkse vergoeding met 65 euro stijgen en komen uit op 400 euro.

Ook is een langere hersteltijd overeengekomen na een bereikbaarheidsdienst. Eerst moesten medewerkers al na zes uur na zo’n dienst aan het werk, dat is opgetrokken naar acht uur. Ook is de regeling om extra te werken verbeterd. Deze toeslag geldt nu als de dienst binnen 72 uur na de aanvraag is, dat was eerder beperkt tot 24 uur. Scholing van het personeel gebeurt voortaan tijdens werktijd en niet meer in eigen tijd.

‘Evenwichtig’

De FNV spreekt van een ‘evenwichtig akkoord, met enerzijds structurele loonsverhogingen, maar ook goede resultaten over toeslagen en werk-privébalans’. Wel benadrukt de vakbond dat hun leden het laatste woord hebben over de deal, die tot stand kwam na onderhandelingen die de hele avond en een groot deel van de nacht duurden. Elise Merlijn, bestuurder FNV Zorg & Welzijn: “De ziekenhuismedewerkers die maandenlang actie hebben gevoerd voor deze cao, moeten zich kunnen vinden in het eindresultaat voordat wij onze handtekening onder dit zwaar bevochten akkoord kunnen zetten.”