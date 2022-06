Akkoord op hoofdlijnen tussen Schiphol en vakbonden, maar de rijen blijven nog even

Schipholtopman Dick Benschop in de Tweede Kamer waar hij moest praten over de enorme drukte op de luchthaven. Beeld ANP

Het sociaal akkoord wordt woensdag ondertekend en gepresenteerd, aldus topman Dick Benschop van Schiphol. Ook FNV-onderhandelaar Joost van Doesburg bevestigt dat er een akkoord ligt, dat de bond zal voorleggen aan de leden.

FNV en CNV willen betere arbeidsvoorwaarden voor het personeel en een lagere werkdruk. Zo moet het ook aantrekkelijker worden voor mensen om op Schiphol te komen werken als beveiliger of afhandelaar van bagage. Vakbond FNV dreigde eerder dat er voor 1 juni een akkoord moest komen, anders volgden stakingen. Die zijn voor nu afgewend.

Van Doesburg is ‘zeer content’ met wat er in het akkoord staat. “We zijn iets unieks aan het doen op Schiphol. Dit is een overeenkomst tussen vakbonden en Schiphol, maar niet met de betrokken afhandelaars, schoonmaak- en beveiligingsbedrijven. Er zijn al cao’s op Schiphol, maar daar komt een toeslag bovenop, Schipholbreed. In veel gevallen komen we op startsalarissen uit van tenminste 14 euro per uur. Doel van het akkoord is dat de lonen omhoog gaan en Schiphol op een andere manier het werk gaat organiseren.”

“Ik denk niet dat het voldoende is om lange rijen deze zomer te voorkomen, maar wel dat we die rijen mei volgend jaar niet nog eens zien. Deze zomer hebben we minder vluchten nodig om de chaos voor te blijven.”

Beter beloningen

Volgens Schipholtopman Dick Benschop komen de extra kosten van de afspraken voor rekening van de luchthaven — en uiteindelijk van aandeelhouders Amsterdam, Rotterdam en de Staat. Luchtvaartmaatschappijen waren vooraf bang dat zij moesten meebetalen.

“Aantrekkelijk houden én maken van werken op Schiphol, daar gaat het akkoord om,” aldus Benschop dinsdag in de Tweede Kamer. “Er komen betere beloningen, maar ook aandacht voor veiligheid en gezondheid. Jarenlang is er een focus geweest op groei en kosten, maar nu verandert dat naar aandacht voor kwaliteit. Van het vliegveld, maar ook van het werk.”

“We kunnen deze zomer niet verwachten dat er geen rijen zullen zijn, maar de uitwassen met gevolgen voor reizigers en personeel wordt absoluut verleden tijd. Dat doen we door meer personeel aan te trekken, met een substantiële verhoging van de beloning.”

Daar zit volgens de topman ‘een andere mentaliteit bij, een andere koers’. “We zullen overwegen of en hoe we activiteiten aanbesteden of dat we het zelf doen. En ik ben niet tevreden met de hoeveelheid afhandelaars op de luchthaven, dat leidt tot versnippering. We zullen het kabinet vragen of er regels kunnen komen zodat er geen nieuwe bedrijven op Schiphol worden toegelaten.”

Dieprode dagen

“Maar we moeten niet denken dat we het gat in deze krappe arbeidsmarkt mee oplossen. We gaan onze planning verbeteren en zullen zien dat er groene, rode en dieprode dagen zullen zijn – een combinatie van het aantal passagiers en de hoeveelheid medewerkers. Dat moeten we met de luchtvaartmaatschappijen passend maken. Ik ga niet op goed geluk de zomer in de meivakantie herhalen.”

Maar een akkoord daarover is er nog niet. Schiphol en de luchtvaartmaatschappijen, die fel tegen het schrappen van vluchten ageren, praten daarover woensdag verder.

Benschop en Van Doesburg moesten dinsdag in de Tweede Kamer tekst en uitleg geven over de druktetaferelen op zijn luchthaven. Door structureel personeelstekort kampt Schiphol al vier weken met ellenlange rijen en veel geannuleerde vluchten. Kamerleden willen weten hoe het zo mis kon gaan, en of het nog wel lukt het tij te keren.

Weekeinde weer druk op Schiphol, zomer nog erger Het wordt komend weekeinde weer drukker op Schiphol dan de beveiliging aankan. Dat blijkt uit een update van het Airport Operation Centre (APOC) van Schiphol, dat de logistieke processen op het vliegveld in de gaten houdt. Zowel komende vrijdag, zaterdag als zondag zal er sprake zijn van een kritieke situatie bij de veiligheidscontrole. Vooral op vrijdagochtend zijn er te veel reizigers. Ook voor de rest van de maand juni verwacht Schiphol dat de drukte in de weekeinden aanhoudt. Voor de zomervakantie lijkt zich, zonder de nieuwe ingrepen, zelfs een zwart scenario te ontvouwen. In juli kan het personeelstekort en de vloed aan vakantiegangers dagelijks voor lange rijen en vluchtverstoringen zorgen. Augustus lijkt maar net iets minder erg te worden. Bij de verwachting is geen rekening gehouden met maatregelen die nu zijn afgesproken, en het verplaatsen of schrappen van vluchten.