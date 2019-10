Akerboom: niet zeker of lokaal vuurwerkverbod jaarwisseling veiliger maakt

Erik Akerboom. Beeld ANP

Dat vertelt hij tegen De Telegraaf. In de brief aan Kamerleden schrijft Akerboom dat de maatregelen die nu worden genomen, niet genoeg zijn om zijn agenten te beschermen tegen de risico's die de jaarwisseling met zich meebrengt. Daarbij wijst hij onder meer op de wirwar aan lokale knalverboden.

Gemeenten grijpen naar dit middel in een poging de jaarwisseling veiliger te maken. Dit leidde in Rotterdam tot een chaotische kaart vol vuurwerkvrije gebieden. Amsterdam houdt vast aan de vuurwerkvrije zones die afgelopen jaar ook al waren ingericht rond ziekenhuizen en diereninstellingen. Mensen kunnen zelf maatregelen nemen om hun straat vuurwerkvrij te houden.

Akerboom waarschuwt nu voor een ‘onoverzichtelijke lappendeken aan handhavingsarrangementen’. “Ik voorzie dan ook dat een willekeur aan lokale verboden de handhaving van de openbare orde door mijn mensen een stuk complexer maakt.” De brief is gestuurd naar Kamerleden en fractievoorzitters. Die debatteren woensdag over de jaarwisseling.