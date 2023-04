Ajax ziet hoofd van de jeugdopleiding vertrekken

Hoofd van de jeugdopleiding Ajax, Saïd Ouaali. Beeld Stanley Gontha/Pro Shots

Ouaali (53) werkte daarvoor ook al jaren op De Toekomst. Hij werd eind 2015, na het vertrek van Wim Jonk, op interim-basis hoofd jeugdopleiding. Een half jaar later kreeg hij een vaste aanstelling. Ouaali is volgens Ajax het langstzittende hoofd van de Amsterdamse jeugdopleiding.

“Ruim elf jaar heb ik mij samen met collega’s met veel plezier ingezet voor onze jeugdopleiding, in mijn optiek nog steeds de levensader van de club,” aldus Ouaali. “In die jaren hebben we veel jeugdspelers kunnen begeleiden in hun individuele weg naar Ajax 1, iets waar ik zeer trots op ben. Ik ben tot de conclusie gekomen dat het tijd is om het stokje over te dragen.”

Algemeen directeur Edwin van der Sar roemt het werk van de Marokkaan. “Jammer dat hij heeft besloten weg te gaan, we hadden graag met hem verder gewild,” aldus Van der Sar.

Ajax stelde begin deze week de Duitser Sven Mislintat aan als nieuwe directeur voetbalzaken. Deze directiefunctie was veertien maanden vacant na het vertrek van Marc Overmars. Een van de eerste taken van Mislintat wordt het aanstellen van een hoofdtrainer voor de hoofdmacht. John Heitinga maakt het seizoen op interim-basis af na het ontslag van Alfred Schreuder.

Technisch manager Gerry Hamstra stapte onlangs op bij Ajax. Hoofdscout Henk Veldmate vertrekt ook en keert na dit seizoen terug naar FC Groningen.

