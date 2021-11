Ajax wint slaapverwekkende wedstrijd van Sparta

Beeld Pro Shots / Mischa Keemink

Ajax miste op Het Kasteel twee van de drie aanvallers: alleen Dusan Tadic verscheen op het abominabele kunstgrasveld. Spits Sébastien Haller was ziek, Antony licht geblesseerd. De Braziliaan ontbrak ook woensdag al tegen Besiktas, toen Haller er als invaller met twee goals aan te pas moest komen om de vijfde zege in Groep C van de Champions League binnen te halen.

Ajax had de doelpunten van Haller tegen Sparta uiteindelijk niet nodig, al duurde het wel lang eer de Amsterdammers het net vonden. Tegen RKC was het vorige week na zeventien minuten raak, nu duurde het twee keer zo lang. Steven Berghuis en Noussair Mazraoui stonden aan de basis van de treffer, Danilo verlengde de bal tot bij Tadic, die van dichtbij keeper Benjamin van Leer verschalkte. Oud-Ajacied Van Leer stond nog maar net in het veld. Hij verving na 24 minuten Maduka Okoye, die met een schouderblessure naar de kant moest.

Defensie

De beste Ajacieden stonden centraal in de defensie – Lisandro Martínez en Jurriën Timber – en dat was niet voor het eerst dit seizoen. In de rug gesteund door de betrouwbare keeper Remko Pasveer, die nagenoeg niets te doen kreeg.

Trainer Erik ten Hag had voor Danilo gekozen in de punt van de aanval. De 22-jarige Braziliaan speelde dit seizoen pas vijf duels in de eredivisie, allemaal als invaller. Hij scoorde alleen tegen Cambuur, maar dat doelpunt was er een voor de statistieken (9-0). Tegen FC Twente (1-1), FC Utrecht (0-1) en Go Ahead Eagles kon ook hij puntenverlies niet afwenden in de spaarzame minuten die hem werden gegund.

In Jong Ajax speelde Danilo pas zes duels, daarin scoorde hij vijf keer. Vorig seizoen maakte hij veel indruk als huurling bij FC Twente, met zeventien goals en zes assists. Ten Hag had tegen Sparta ook Tadic in de spits kunnen zetten, maar hij gunde Danilo zijn basisplaats. “Danilo heeft Haller voor zich en die doet het fantastisch. Dan moet je wachten op je kans. Die krijgt hij nu. Ik verwacht dat we veel op de helft van Sparta zullen spelen, in de kleine ruimte, dan is Danilo op zijn best.”

Danilo

De wedstrijd speelde zich inderdaad voornamelijk op de vijandelijke helft af, een inmiddels vertrouwd beeld als Ajax speelt. De kansen waren echter op de vingers van één hand te tellen. Danilo kon de door zijn trainer benoemde kwaliteiten niet tentoonspreiden, omdat zijn medespelers hem nauwelijks konden bereiken. Daar heeft Haller in dit soort eenzijdige wedstrijden ook vaak last van; het is zó druk in en rond het strafschopgebied dat een centrumspits meer de bliksemafleider is dan de afmaker.

Danilo kreeg pal voor rust een goede kopkans, na een prima voorzet van de verder onzichtbare Neres. De bal belandde in de handen van Van Leer. Even daarvoor had Danilo zijn assist geleverd aan Tadic. Een onbedoelde assist, want het leek erop dat de Braziliaan zelf op doel wilde schieten.

Na tachtig minuten zat het duel erop voor Danilo, die met kramp de kleedkamer op zocht. Davy Klaassen was zijn vervanger, zodat Tadic alsnog in de punt van de aanval terechtkwam. Het veranderde niets aan het schouwspel. Dat bleef belabberd.

