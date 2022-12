Ajax verliest op trainingskamp in Spanje van Blackburn Rovers

Ajaxspeler Brian Brobbey is een van de Ajacieden die niet werd opgeroepen voor het WK in Qatar. Beeld Pro Shots / Paul Meima

Twee spelers sprongen in het oog aan de zijde van Ajax, dat zonder de elf WK-gangers aantrad in het Marbella Football Center: verdediger Ahmetcan Kaplan en vleugelaanvaller Francisco Conçeicao. Het duo dat in de eerste seizoenshelft nauwelijks in actie kwam, liet zich deze week onder de Spaanse zon gelden.

Kaplan speelde een helft tegen Blackburn, en daarin was de jonge Turk niet alleen defensief een betrouwbare kracht, maar ook aan de bal. Hij durft in zijn passing linies over te slaan. Hij is fysiek sterk en ook in luchtduels moeilijk te kloppen. Kaplan, die linksbenig is maar vaak rechts centraal in de verdediging staat, vormde zaterdag een koppel met Calvin Bassey.

‘Stappen maken’

Ajax kocht de 19-jarige Kaplan afgelopen zomer voor 9,5 miljoen euro van Trabzonspor, maar bij Jong Turkije raakte hij al vrij snel geblesseerd. Trainer Alfred Schreuder is blij met zijn rentree. “Kaplan is een complete speler, heeft veel talent. Deze week in de trainingen blijkt ook weer dat hij de opbouw goed kan verzorgen. Nu hij weer fit is en maximaal belast kan worden, kan hij stappen gaan maken.”

Kaplan werd in de rust gewisseld. Conçeicao hield het ruim 85 minuten vol. De Portugese dribbelaar is vooral op de eerste meters ongrijpbaar, een geweldig wapen voor een buitenspeler. In de eerste helft had Ajax uit een van zijn acties minimaal één doelpunt moeten maken.

Geduld

Misschien kunnen Kaplan en Conçeicao, ook een zomeraankoop, voor de nieuwe energie en dynamiek zorgen die Ajax volgens Schreuder nodig heeft. “Geduld is een belangrijk aspect,” zegt de trainer. “In het begin was Francisco nog wat bleu, maar inmiddels gooit hij steeds meer de schroom van zich af.”

Na rust wisselde Schreuder er flink op los. Veel spelers van Jong Ajax maakten hun opwachting. Voor het beloftenelftal van trainer John Heitinga, die ook aanwezig was in Spanje afgelopen week, wordt de competitie zondag al hervat met een wedstrijd tegen Jong Utrecht. Het eerste elftal speelt pas op 8 januari, uit tegen NEC.

