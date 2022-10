Ajax ontmoet eerste divisionist FC Den Bosch in tweede ronde beker

Davy Klaassen (links) en aanvoerder Dusan Tadic van Ajax. Beeld ANP

De Amsterdammers reizen in de tweede ronde af naar De Vliert en zullen een uitwedstrijd tegen eerste divisionist FC Den Bosch spelen. De Brabantse ploeg bezet op dit moment de achttiende plek in de Keuken Kampioen Divisie.

Bekerhouder PSV neemt het in de tweede ronde van de KNVB-beker op tegen Sparta. De Eindhovenaren van coach Ruud van Nistelrooij spelen uit op Het Kasteel in Rotterdam. Feyenoord werd in de tweede ronde thuis geloot aan PEC Zwolle.

De wedstrijden worden op dinsdag 10, woensdag 11 en donderdag 12 januari 2023 gespeeld.

Eerste ronde

Afgelopen week stond de eerste ronde van het bekertoernooi op het programma. Ajax, PSV, Feyenoord, AZ en FC Twente kregen tijdens de eerste ronde vrij, omdat zij in Europa actief zijn of waren.

