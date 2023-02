Ajax krijgt van Union Berlin lesje in effectiviteit en ligt uit Europa League

Beeld REUTERS

Zo word je bewierookt, zo ben je de schlemiel. Het overkwam de Argentijnse keeper Gerónimo Rulli, die vorige week nog een 0-0 uit het vuur sleepte voor Ajax. Donderdagavond in de return ging hij in de eerste helft gruwelijk in de fout. Een houdbaar schot van Josip Juranovic liet hij door zijn vingers glippen.

Het betekende al de 2-0 voor de thuisploeg, die na twintig minuten had gescoord uit een penalty van Robin Knoche. Die strafschop was discutabel. Calvin Bassey kreeg de bal in zijn eigen strafschopgebied door oud-Ajacied Danilho Doekhi van dichtbij tegen zijn arm gekopt. Arbiter De Burgois gaf twee keer in woord en gebaar aan dat het in zijn ogen geen overtreding was, maar hij werd door de videoarbiter Fernandez naar de kant geroepen om de beelden te bekijken. Na lang wikken en wegen legde de Spanjaard de bal op de stip.

Extra middenvelder

De voorsprong was tegen de verhouding in. Ajax speelde beduidend beter, vrijer en dwingender naar voren dan in de thuiswedstrijd. De aanpassingen van Heitinga pakten goed uit. Hij kon gewoon beschikken over Edson Álvarez, die afgelopen zondag tegen Sparta een schouderblessure opliep. De Mexicaan speelde als controlerende middenvelder, maar nu niet met vier maar drie verdedigers achter zich: Devyne Rensch, Jurriën Timber en Calvin Bassey. Bij balverlies zakte Álvarez een linie terug. Met een extra speler in de middelste linie kreeg Ajax zijn gevaarlijkste aanvallers vaker aan de bal dan in de Arena, waar Ajax geen schot tussen de palen produceerde. “We moeten het anders doen dan vorige week toen we veel de bal hadden maar weinig creëerden,” zei de interim-trainer daags voor de return.

Beeld AFP

Ook in het sfeervolle stadion An der Alten Försterei regende het overigens geen kansen voor de Amsterdammers. De daadkracht ontbrak in de laatste fase van de aanvallen. Ajax combineerde soms feilloos, maar kwam voor rust nauwelijks tot een schot. En toen dat schot kwam, van Steven Bergwijn, redde keeper Frederik Rönnow en werd Mohammed Kudus die de rebound intikte, teruggefloten voor buitenspel.

Bergwijn was wel de aangever van de 2-1, direct uit de kleedkamer voor het tweede bedrijf. Hij vond met een scherpe, indraaiende voorzet áchter de defensie van Union rechtsbuiten Kudus, die beheerst afrondde. De terugkeer in de wedstrijd was echter van korte duur. Ajax liet zich na drie minuten aftroeven bij een corner, net als bij de aanleiding voor de 1-0. Ditmaal was op de goal niets af te dingen. Doekhi kopte krachtig raak.

Teleurstellingen

Het waren de belangrijkste wapens van de nummer drie van de Bundesliga, corners, vrije trappen en een enorme vechtlust. Union vond de zwakke plekken bij Ajax en sloeg genadeloos toe, een beetje geholpen door de arbitrage en door keeper Rulli. Dat Ajax aan de bal superieur was, verzachtte de pijn van de uitschakeling allerminst, het maakte die alleen maar groter. Zelfs bij een 3-1 stand moet Heitinga hebben gedacht dat de nederlaag nog af te wenden was. Met nog een half uur op de klok kreeg Kudus de bal na een subtiel hakje van Davy Klaassen vrij voor het doel, maar de Ghanees verprutste de riante mogelijkheid om zijn tweede doelpunt van de avond te maken.

Het Europese seizoen van Ajax is voorbij en leverde louter teleurstellingen op. Ook voor Heitinga, tussentijds ingestapt als trainer na het ontslag van Alfred Schreuder, is de nasmaak bitter. Hij durfde na een weke en angstige thuiswedstrijd tegen Union tactisch in te grijpen voor het tweede duel en daarin toonde Ajax soms weer iets van brille, maar wat overheerst is het gevoel dat de Amsterdammers over twee wedstrijden tekortschoten tegen een modale Europese tegenstander. De frustratie kostte Álvarez in de slotfase nog een rode kaart.

Ook PSV is er niet in geslaagd de achtste finales van de Europa League te halen. Er zijn nu nog twee Nederlandse ploegen actief in Europa: Feyenoord in de Europa League en AZ in de Conference League. Voor Ajax resteren wedstrijden op eigen bodem, in de eredivisie en het bekertoernooi. Te beginnen zondag in Arnhem, tegen Vitesse, als de ploeg de titelrace met koploper Feyenoord hervat.