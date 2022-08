Ajax heeft Turkse verdediger Kaplan (19) definitief binnen

Ahmetcan Kaplan Beeld DeFodi Images via Getty Images

Ajax zou volgens Turkse media zo’n 9,5 miljoen euro betalen voor de verdiger.

Kaplan is bij Ajax de vervanger van Perr Schuurs, die donderdag zijn transfer naar de Italiaanse club Torino afrondde. De Amsterdammers namen eerder deze transferperiode ook al afscheid van verdedigers Noussair Mazraoui, Lisandro Martínez en Nicolas Tagliafico.

Qua versterkingen zat Ajax deze transferperiode ook niet stil. Onder meer Steven Bergwijn, Calvin Bassey, Brian Brobbey, Owen Wijndal en Francisco Conceiçao tekenden een contract in Amsterdam.

Kaplan werd geboren in Trabzon en doorliep de jeugdopleiding van Trabzonspor, dat vorig seizoen voor het eerst in lange tijd de Turkse landstitel won. Jeugdinternational Kaplan speelde mee in dertien competitiewedstrijden.

