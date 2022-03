‘Ajax haalt doelman Tyton als stand-in voor Onana’

Tytoń in het shirt van FC Cincinnati. Beeld Getty Images

De 35-jarige keeper komt transfervrij over en tekent een contract tot het einde van het seizoen, aldus VI. Tyton speelde tot en met november voor het Amerikaanse FC Cincinnati. Tyton is een bekende in Nederland. Eerder speelde hij voor onder meer Roda JC, PSV, VFB Stuttgart, Deportivo la Coruña en de Poolse nationale ploeg.

Het aantrekken van Tyton betekent dat een streep kan worden gezet door de komst van Robbin Ruiter. De 34-jarige doelman trainde al mee bij Ajax en maakte een goede indruk op trainer Erik ten Hag. Ajax overwoog hem een contract aan te bieden, maar de keuze valt dus uiteindelijk op de Poolse goalie.

Ajax was naarstig op zoek naar een vervanger voor als huidige eerste doelman André Onana iets overkomt. Remko Pasveer is acht weken uit de roulatie met een gebroken vinger, en Maarten Stekelenburg is tot het einde van het seizoen niet meer beschikbaar na een heupoperatie. Ook keeper Jay Gorter is voorlopig geblesseerd. Zondag zat de 17-jarige goalie Charlie Setford op de bank als tweede keeper.