Liveblog

Ajax geeft gemakkelijke zege nog bijna weg maar wint met 4-2 in Volendam

Ajax speelde zaterdag tegen FC Volendam in het Kras Stadion. Treffers van Tadic, Bassey en Brobbey zetten de Amsterdammers op een comfortabele voorsprong, maar in de slotfase komt Volendam gevaarlijk terug. Diep in de blessuretijd zorgt Klaassen voor 4-2 en daarmee voor opluchting. Blije gezichten levert de overwinning echter niet op.